Одягла культову сукню, яку носили легенди попкультури: чому Зендая підкорила світ новим образом
Стиліст Зендеї Лоу Роуч знову зміг зробити так, що усі говорять лише про його підопічну, адже для заходу у Лос-Анджелесі одягнув акторку у одну з найкультовіших білих сукнь.
Зендея, яка за чутками, нещодавно вийшла заміж за Тома Голланда, з’явилася на публіці у сукні з величезною квіткою гібіскусу за золотим оздобленням від бренду Cachè.
Це незвичне вбрання на одне плече є реплікою вбрання, яке розробив бренд Eugene Alexander, заснований двома дизайнерами — Юджином Штуцманом і Александром Волласом. Вони відкрили свій бізнес 1981 року у Флориді, в невеликій майстерні у місті Сарасота, де в період розквіту фірми працювало 30 швачок. Після успіху в світі моди, дизайнери поїхали підкорювати Нью-Йорк і відкрили бутик на 7-й авеню.
У період 1980-х речі бренду Eugene Alexander були дуже популярні серед знаменитостей. Зокрема розкішні й дорогі вечірні сукні носили Елізабет Тейлор і Джейн Фонда, Лоретта Лінн та Івана Трамп. Їхні сукні також можна було побачити на церемоніях вручення «Оскара» та «Греммі».
Однак саме таку саму білу сукню з квіткою одягла легендарна співачка Вітні Г’юстон 1987 року для рекламної фотсесії.
1994 року бренд Eugene Alexander закрився, але їхня творчість продовжила своє існування, адже про сукні бренду знову заговорили 2008 року, коли у дуже схожій з’явилася Сара Джессіка Паркер у «Сексі і місті», але костюмерка проєкту модифікувала вбрання: вкоротила і прибрала одну квітку.
Сукня ж Зендеї — це вже репліка культового вбрання двох легенд попкультури, а її білий колір — ідеальний натяк на те, що нещодавно зірка була нареченою.