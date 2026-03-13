Одягла культову сукню, яку носили легенди попкультури: чому Зендая підкорила світ новим образом

Зендея / © Associated Press

Зендея, яка за чутками, нещодавно вийшла заміж за Тома Голланда, з’явилася на публіці у сукні з величезною квіткою гібіскусу за золотим оздобленням від бренду Cachè.

Це незвичне вбрання на одне плече є реплікою вбрання, яке розробив бренд Eugene Alexander, заснований двома дизайнерами — Юджином Штуцманом і Александром Волласом. Вони відкрили свій бізнес 1981 року у Флориді, в невеликій майстерні у місті Сарасота, де в період розквіту фірми працювало 30 швачок. Після успіху в світі моди, дизайнери поїхали підкорювати Нью-Йорк і відкрили бутик на 7-й авеню.

Зендея / © Associated Press

У період 1980-х речі бренду Eugene Alexander були дуже популярні серед знаменитостей. Зокрема розкішні й дорогі вечірні сукні носили Елізабет Тейлор і Джейн Фонда, Лоретта Лінн та Івана Трамп. Їхні сукні також можна було побачити на церемоніях вручення «Оскара» та «Греммі».

Однак саме таку саму білу сукню з квіткою одягла легендарна співачка Вітні Г’юстон 1987 року для рекламної фотсесії.

Вітні Г’юстон / © Getty Images

1994 року бренд Eugene Alexander закрився, але їхня творчість продовжила своє існування, адже про сукні бренду знову заговорили 2008 року, коли у дуже схожій з’явилася Сара Джессіка Паркер у «Сексі і місті», але костюмерка проєкту модифікувала вбрання: вкоротила і прибрала одну квітку.

Сара Джессыка Паркер / © Getty Images

Сукня ж Зендеї — це вже репліка культового вбрання двох легенд попкультури, а її білий колір — ідеальний натяк на те, що нещодавно зірка була нареченою.