Довелось ампутувати ногу: собака напав на дівчинку на Дніпропетровщині (фото)

На Дніпропетровщині дівчинці ампутували ногу після нападу собаки / © Скриншот з відео «11 каналу»

У селі Олександрівка Дніпропетровської області домашній собака породи кане-корсо понівечив 13-річну Кіру, коли та поверталася зі школи. Попри зусилля лікарів, дівчинці довелося ампутувати ногу через сильну інтоксикацію.

Про це повідомили «Телеканал D1» та «11 канал».

Інцидент стався, коли Кіра разом із друзями поверталася додому зі школи. У якийсь момент домашній пес раптово напав на дівчинку та завдав їй серйозних травм.

«Собака напав ззаду, за ногу, під коліном, і він почав її тріпати, навколо бігав і все виривав«, — розповіла мати дівчинки Тетяна.

Друг школярки Богдан пригадує, що на крики дітей мешканці вулиці спочатку не відреагували. Допомога прийшла лише тоді, коли на місце прибіг батько однієї з подруг. Після цього тварина припинила напад.

Медики тривалий час намагалися врятувати ногу дитини, однак через швидкий розвиток інтоксикації організму були змушені вдатися до ампутації кінцівки.

Покусуна нога дівчинки до ампутації / © Скриншот з відео «11 каналу»

Зараз мати постраждалої дівчинки звертається до громадськості з проханням про допомогу та просить максимально поширити інформацію про трагедію. Тетяна розповіла, що власниця собаки спочатку надала певну фінансову підтримку, але водночас намагалася переконати відмовитися від юридичних претензій.

Мати Кіри наполягає на справедливому розгляді справи та вимагає об’єктивного розслідування, а також покарання тих, хто допустив недбале утримання тварини.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Зараз проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині американський стаффордширський тер’єр напав на 9-річного хлопчика. Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Поліція встановила власника тварини та відкрила кримінальне провадження.