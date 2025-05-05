У Броварах собака напав на школярів: семеро дітей у лікарні

Собака покусала школярів / © Pixabay

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У Броварах 5 травня, близько 13 години, на території між 5 та 8 ліцеєм собака напала на школярів, які після уроків виходили з навчальних закладів. За словами очевидців, тварина не виглядала як безпритульна, і, ймовірно, має власників.

Про це повідомляє поліція Київщини та голова Броварської міськради Ігор Сапожко.

Внаслідок нападу семеро дітей отримали травми різного ступеня тяжкості. Всі постраждалі були негайно госпіталізовані, їхній стан задовільний. Лікарі на місці надали першу медичну допомогу та провели необхідні процедури, зокрема вакцинацію від сказу. Діти зараз перебувають під постійним наглядом медичних працівників.

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Зокрема, правоохоронці з’ясовують, чи є у собаки власники та яким чином вона потрапила на територію ліцеїв.

Міський голова Броварів взяв ситуацію під особистий контроль і пообіцяв, що будуть вжиті всі необхідні заходи для забезпечення безпеки в навчальних закладах міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно робити, якщо покусала собака.