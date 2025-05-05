В Броварах собака напала на школьников: семеро детей в больнице

Собака покусала школьников / © Pixabay

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В Броварах 5 мая, около 13 часов, на территории между 5 и 8 лицеем собака напала на школьников, которые после уроков выходили из учебных заведений. По словам очевидцев, животное не выглядело как бездомное, и, вероятно, имеет владельцев.

Об этом сообщает полиция Киевское области и председатель Броварского горсовета Игорь Сапожко.

В результате нападения семеро детей получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Врачи на месте оказали первую медицинскую помощь и провели необходимые процедуры, в частности, вакцинацию от бешенства. Дети сейчас находятся под постоянным наблюдением медицинских работников.

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В частности, правоохранители выясняют, есть ли у собаки владельцы и как она попала на территорию лицеев.

Мэр Броваров взял ситуацию под личный контроль и пообещал, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности в учебных заведениях города.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно делать, если покусала собака.