Владимир Путин.

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Войска РФ пытаются выйти на административную границу Днепропетровской области до 9 мая. Для "фюрера" Владимира Путина – это важные политические дивиденды.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

"То есть выход на админграницу Донецкой области и желательно мероприятие на территорию Днепропетровской области можно считать достижением. Сейчас противник многое делает для того, чтобы не сорвать дедлайн 9 мая, чтобы Путин мог об этом доложить", - говорит эксперт.

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По его словам, кроме попыток захватить больше территорий, увеличивается количество боевых столкновений не только на Покровском участке фронта, но и на других направлениях, где враг пытается продвигаться.

"Очень много столкновений, хотя количество не перерастает в качество. То есть у них нет значительных продвижений, есть только тактические скачки, которые сильно ситуацию на линии боевого касания не меняют", - пояснил Денис Попович.

Как сообщали ранее в ОСУВ "Хортица", Кремль поставил своему войску амбициозную цель до 9 мая. оккупанты не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкая и Днепропетровская области.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может прибегнуть к провокациям на 9 мая. Он в очередной раз подчеркнул, что Москве доверять не следует.

Дата публикации 17:37, 05.05.25 Количество просмотров 9 История, о которой Москва боится вспоминать - что действительно ознаменует 9 мая