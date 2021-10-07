В Одесі безпритульний собака покусав дитину: чим усе закінчилося 

Хлопчику зробили щеплення.

Собаки напали на восьмирічного хлопчика на вулиці Семена Палія, 22-а, який хотів пограти з однією з них.

На кадрах з камери спостереження видно, як дитина кличе собаку, щоб погладити її. Після чого на дитину кидаються кілька псів, передає 7 Канал.

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Марія, мама хлопчика, каже: охоронець разом з сусідами допоміг прогнати собак, і тільки одна з них встигла вкусити її сина Марка. Дитину відвезли до лікарні і зробили щеплення від правця.

Місцеві неодноразово зверталися за допомогою, тому що не знають, що робити з безпритульними собаками. У дворі будинку на вулиці Семена Палія, 22-а, перебуває близько двох десятків бродячих псів. Тому люди бояться відпускати своїх дітей гуляти. Зверталися і до притулків, щоб тварин забрали, але всі вони переповнені.

Нагадаємо, на території продовольчого ринку по проспекту Центральному в Миколаєві невідомий чоловік в магазині застрелив собаку і пішов. Від отриманих ушкоджень тварина загинула. 59-річному чоловікові дізнавачі оголосили про підозру за жорстоке поводження з тваринами. Уже в середині вересня в поліції завершили розслідування за фактом вбивства жителем Миколаєва собаки і направили кримінальне провадження до суду.

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