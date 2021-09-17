Втратила багато крові: у Херсоні дитину пошматував алабай

Втратила багато крові: у Херсоні дитину пошматував алабай

Дівчинка перебуває у лікарні у важкому стані.

У Херсоні домашній алабай напав на 8-річну дівчинку. Дитина у лікарні.

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Про це повідомляє знайома родини постраждалої у Мережі Ольга Братан.

За словами жінки, напад на дитину стався учора, 16 вересня. На 8-річну дівчинку напав сусідський собака породи алабай.

В результаті нападу дитину з рваними ранами і травмами ушпиталили до медзакладу.

"Дитину дуже сильно порвав сусідський алабай. Дівчинка в реанімації, втратила багато крові, перенесла операцію", - написала Ольга.

Вона додала, що зараз родина дівчинки збирає кошти на її лікування.

Нагадаємо, що селищі Кринички Дніпропетровської області собака напав на перехожу. Дівчина йшла вулицею, коли на дорозі зненацька з'явився пес і накинувся на неї, повалив на землю і вчепився в обличчя.

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