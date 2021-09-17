Потеряла много крови: в Херсоне ребенка порвал алабай

Потеряла много крови: в Херсоне ребенка порвал алабай

Девочка находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Херсоне домашний алабай напал на 8-летнюю девочку. Ребенок в больнице.

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Об этом сообщает знакомая семьи пострадавшей в соцсети Ольга Братан.

По словам женщины, нападение на ребенка произошло вчера, 16 сентября. На 8-летнюю девочку напала соседская собака породы алабай.

В результате нападения ребенка с рваными ранами и травмами госпитализировали в медучреждение.

"Ребенка очень сильно порвал соседский алабай. Девочка в реанимации, потеряла много крови, перенесла операцию", — написала Ольга.

Она добавила, что сейчас семья девочки собирает средства на ее лечение.

Напомним, что поселке Кринички Днепропетровской области собака напала на прохожую. Девушка шла по улице, когда на дороге неожиданно появился пес и набросился на нее, повалил на землю и вцепился в лицо.

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