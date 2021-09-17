Вылез через окно общежития и исчез: в Хмельницком нашли мертвым студента

Тело на озерах заметил прохожий.
В Хмельницком нашли утопленным 18-летнего парня, который ночью 13 сентября вылез через окно общежития и исчез. Парень учился на четвертом курсе в Хмельницком политехническом колледже.
Об этом Суспільне рассказала старшая инспектор сектора мониторинга Хмельницкого районного отдела полиции Людмила Берестовская.
По ее словам, на дубовских озерах тело заметил прохожий, который и сообщил правоохранительным органам.
"На теле 18-летнего парня не обнаружено телесных повреждений. Сейчас тело осматривают судмедэксперты для того, чтобы установить точную причину смерти", — уточнила Людмила Берестовская.
По данному факту внесены ведомости в единый реестр до судебных расследований по статье 115.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.
Напомним, мертвой нашли 36-летнюю Анну Соляник, которую на прошлой неделе разыскивали как без вести пропавшую. Тело жительницы Полтавы обнаружили в понедельник, 13 сентября, в селе Семьянивка, Полтавской области в реке Ворскла.