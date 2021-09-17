Вылез через окно общежития и исчез: в Хмельницком нашли мертвым студента

Вылез через окно общежития и исчез: в Хмельницком нашли мертвым студента

Тело на озерах заметил прохожий.

В Хмельницком нашли утопленным 18-летнего парня, который ночью 13 сентября вылез через окно общежития и исчез. Парень учился на четвертом курсе в Хмельницком политехническом колледже.

Об этом Суспільне рассказала старшая инспектор сектора мониторинга Хмельницкого районного отдела полиции Людмила Берестовская.

По ее словам, на дубовских озерах тело заметил прохожий, который и сообщил правоохранительным органам.

"На теле 18-летнего парня не обнаружено телесных повреждений. Сейчас тело осматривают судмедэксперты для того, чтобы установить точную причину смерти", — уточнила Людмила Берестовская.

По данному факту внесены ведомости в единый реестр до судебных расследований по статье 115.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства.

Напомним, мертвой нашли 36-летнюю Анну Соляник, которую на прошлой неделе разыскивали как без вести пропавшую. Тело жительницы Полтавы обнаружили в понедельник, 13 сентября, в селе Семьянивка, Полтавской области в реке Ворскла.

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