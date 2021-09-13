Путала следы и сменила имя: в Одесской области разыскали пропавшую девушку

Путала следы и сменила имя: в Одесской области разыскали пропавшую девушку

Поиски пропавшей продолжались более шести недель.

В Одесской области разыскали девушку, которая самовольно ушла из интерната. Она находилась в курортной Затоке. Поиски продолжались более шести недель.

Об этом сообщили в полиции.

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Опросив воспитанников и администрацию интерната, полицейские установили, что несовершеннолетняя имела при себе мобильный телефон и деньги, что давало ей возможность выехать за пределы населенного пункта.

Это подтвердили и жители села, которые видели похожую по приметам девочку, которая садилась в такси. Был также установлен водитель, который сообщил, что отвез несовершеннолетнюю в Затоку.

Каждый день работники ювенальной превенции отрабатывали территорию туристической Затоки. В конце концов, ювеналы нашли девушку на одной из улиц села. Даже тогда девушка пыталась ввести правоохранителей в заблуждение, называясь вымышленным именем, однако ее личность установили и передали воспитателям.

"Чтобы запутать следы, Виктория лишилась мобильного и, назвавшись чужим именем, жила на одной из баз отдыха, помогая владельцам по хозяйству", — прокомментировал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Олег Чукань.

Напомним, под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез мужчина. Связь с Иваном Любишкина, 18.09.1952 г. р., оборвался вечером в субботу, 4 сентября.

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