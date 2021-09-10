В Херсоне водолазы нашли тело рыбака, пропавшего сутки назад

В Херсоне водолазы нашли тело рыбака, пропавшего сутки назад

Обстоятельства и причины гибели на воде устанавливаются.

В Херсоне водолазы-спасатели разыскали мужчину, пропавшего в реке Днепр в районе Набережной во время подводной рыбалки.

Об этом сообщили в ГСЧС Херсонской области.

Тело мужчины нашли на дне водоема. Его искали почти сутки. Обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, в водохранилище под Харьковом погиб мужчина. Он пошел рыбачить и не вернулся.

А в Одессе ходе осмотра акватории спасатель поста "Монастырский" обнаружил пустую лодку. Позже нашли тело мужчины.

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