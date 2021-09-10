В Херсоне водолазы нашли тело рыбака, пропавшего сутки назад

Обстоятельства и причины гибели на воде устанавливаются.
В Херсоне водолазы-спасатели разыскали мужчину, пропавшего в реке Днепр в районе Набережной во время подводной рыбалки.
Об этом сообщили в ГСЧС Херсонской области.
Тело мужчины нашли на дне водоема. Его искали почти сутки. Обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа.
Напомним, в водохранилище под Харьковом погиб мужчина. Он пошел рыбачить и не вернулся.
А в Одессе ходе осмотра акватории спасатель поста "Монастырский" обнаружил пустую лодку. Позже нашли тело мужчины.