Не умел плавать: под Харьковом мужчина пошел рыбачить и утонул

Жена начала искать мужа и не нашла, после чего обратилась в полицию.
В водохранилище под Харьковом погиб мужчина. Он пошел рыбачить и не вернулся.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Информация о трагедии поступила спасателям из полиции. Правоохранители рассказали, что на Бритайском водохранилище погиб мужчина 1957 года рождения.
Спасатели прибыли на место и вытащили тело из воды. Оказалось, что погибший мужчина вместе с женой жил в дачном кооперативе неподалеку. Супруги часто ходили на рыбалку вместе, потому что мужчина плохо плавал. Однако 27 августа он решил самостоятельно пойти порыбачить.
Жена начала искать мужа и не нашла, после чего обратилась в полицию. 28 августа тело всплыло на поверхность водохранилища.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
Напомним, в с. Ясниска, недалеко от Львова, в местном карьере утонул 31-летний мужчина.