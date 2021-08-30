Не умел плавать: под Харьковом мужчина пошел рыбачить и утонул

Не умел плавать: под Харьковом мужчина пошел рыбачить и утонул

Жена начала искать мужа и не нашла, после чего обратилась в полицию.

В водохранилище под Харьковом погиб мужчина. Он пошел рыбачить и не вернулся.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Информация о трагедии поступила спасателям из полиции. Правоохранители рассказали, что на Бритайском водохранилище погиб мужчина 1957 года рождения.

Спасатели прибыли на место и вытащили тело из воды. Оказалось, что погибший мужчина вместе с женой жил в дачном кооперативе неподалеку. Супруги часто ходили на рыбалку вместе, потому что мужчина плохо плавал. Однако 27 августа он решил самостоятельно пойти порыбачить.

Жена начала искать мужа и не нашла, после чего обратилась в полицию. 28 августа тело всплыло на поверхность водохранилища.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Напомним, в с. Ясниска, недалеко от Львова, в местном карьере утонул 31-летний мужчина.

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