В США ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи

Специалист предположил, что на глубине реки, где нет датчиков, течение остается обычным.

Возле города Новый Орлеан в американском штате Луизиана ураган четвертой категории "Ида" привел к изменению направления течения Миссисипи — крупнейшей реки Северной Америки.

Об этом сказал ведущий гидролог Геологической службы США Скотт Перриен, сообщает CNN в понедельник, 30 августа.

Only after the wind and water subside will #Ida 's damage be fully realized. We're LIVE through the entirety of this storm.



Get the latest on The Weather Channel. pic.twitter.com/2SWNKKbvqp — The Weather Channel (@weatherchannel) August 30, 2021

По его словам, это произошло из-за штормового нагона воды и сильного ветра, скорость которого достигала 150 миль в час (более 240 км/ч).

"Я помню, что во время урагана "Катрина" произошла определенная смена направления течения реки Миссисипи, но это крайне необычно", — заявил Перриен, который работает в окрестностях Нового Орлеана, который также оказался под ударом стихии.

Он предположил, что на глубине реки, где нет датчиков, течение остается обычным.

Breaking: Storm surge is causing major flooding in LaPlace, Louisiana, as Hurricane Ida affects the area. pic.twitter.com/JeIEob6ull — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 29, 2021

"Течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до пол фута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении", — отметил ученый.

Напомним:

"Ида" атаковала США ровно через 16 лет после урагана "Катрина", унесший жизни 1,8 тысячи человек и нанес ущерб на 125 млрд долларов. После этого в штате укрепили дамбы. Однако сейчас все, кто может, все же пытаются оттуда уехать.

После этого в штате укрепили дамбы. Однако сейчас все, кто может, все же пытаются оттуда уехать. Сейчас из-за удара стихии город Новый Орлеан, что в американском штате Луизиана, остался полностью без электричества.

Также ураган "Ида" уже унес одну жизнь в США. Один человек погиб, когда сильный ветер повалил дерево в штате Луизиана.

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