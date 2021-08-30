Удар стихии: сильный ураган "Ида" оставил огромный Новый Орлеан без света

В Новом Орлеане проживает 380 тысяч человек.

Город Новый Орлеан, что в американском штате Луизиана, остался полностью без электричества из-за мощного урагана "Ида", который накрыл США.

Об этом информируют власти города в Twitter.

"Energy New Orleans подтвердило, что в Новом Орлеане нет электричества. Электричество в городе вырабатывается только генераторами", — говорится в сообщении властей.

Заметим, что в Новом Орлеане проживает около 380 тысяч человек. Это - самый густонаселенный город штата.

Энергетики утверждают, что городу нанесен катастрофический урон линиям электропередачи. При этом для ряда районов города существует угроза наводнений и даже возникновения торнадо.

Заметим, что власти заготовили 2,5 миллиона порций еды, три миллиона литров воды, электрогенераторы. Помогать пострадавшим готовы 13 команд спасателей и свыше 100 бригад скорой помощи.

Напомним, что "Ида" обрушилась США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который унес жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов. После этого в штате укрепили дамбы. Однако сейчас все, кто может, все же пытаются оттуда уехать.

Между тем в Калифорнии продолжаются полтора десятка сильных лесных пожаров. Их тушат более 15 000 спасателей. Однако огонь приближается к популярному среди туристов горного озера Тахо. Оно затянуто дымом, а туристов просят отложить поездки.

Новости мира: к Луизиане приближается ураган "Ида", от которого ожидают катастрофических последствий

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