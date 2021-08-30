Гороскоп на 30 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 30 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают осознать наши стремления.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 августа 2021 рассказывает, что Рыбам нужно быть осторожными, а Тельцам - смело двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Будет больно. Остерегайтесь, чтобы вам не разбили сердце. На работе ожидайте новых испытаний.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка жезлов"

Смело двигайтесь. В отношениях добавьте драйва, а на работе следует быть более энергичными.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка мечей"

Будет больно. В отношениях нужно стиснуть зубы и что-то решать. На работе остерегайтесь врагов.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Девятка кубков"

ТСН.ua

Старайтесь счастья. В любви наслаждайтесь счастьем. В движении по карьерной лестнице не совершайте остановок.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка мечей"

Вас будут пытаться обмануть. Будьте осторожны в отношениях. На работе остерегайтесь конфликтов.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесница"

Движение это жизнь. В отношениях отправляйтесь в романтическую поездку. А на работе возможны командировки.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. В любви не забывайте о приятных сюрпризах. На работе просите премию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Все меняется, стоит быть готовым к изменениям. В отношениях ситуация изменится. На работе подготовьте запасной вариант действий.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж пентаклей"

Перед вами новые возможности. В любви пройдите проверку финансами. На работе ищите новый финансовый проект.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Король жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте страсти. А на работе попробуйте стать лидером.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка жезлов"

Не стоит брать на себя все. В любви будет трудно. На работе ожидайте новых вызовов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обмануть. В отношениях будьте осторожны. А на работе проверяйте друзей и коллег.

Читайте также:

Ретроградный Плутон : дата и влияние

: дата и влияние Ретроградный Юпитер 2021 : что стоит сделать и чего следует избегать

: что стоит сделать и чего следует избегать Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку