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Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать

Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать

ТСН.ua

Все планеты могут быть ретроградными.

В 2021 году Юпитер ретроградным от 20 июня до 18 октября. ТСН.ua. и эзотерик Елена Кузьмич собрали советы о том, как нужно вести себя в этот период и чего лучше избегать.

Ретроградность планет: что означает

Все планеты могут быть ретроградными. Речь идет о том, что для наблюдателя с Земли в определенный момент будет казаться, что та или иная планета начала двигаться в обратном направлении. Однако в действительности небесные тела не сходят со своих орбит, речь идет об условном изменении движения. Это явление более важно для астрологов и эзотериков, чем для астрономов.

Юпитер: астрономия и мифология

Юпитер — это пятая от Солнца и самая большая планета Солнечной системы. Вместе с Сатурном, Ураном и Нептуном Юпитер классифицируется как газовый гигант. Юпитер более чем вдвое массивнее все другие планеты вместе взятые; он почти в 318 раз массивнее Земли.

Эта планета была известна людям с глубокой древности, что нашло отражение в мифологии и религиозных верованиях разных культур: месопотамской, вавилонской, греческой и других. Современное название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца.

Юпитер — бог неба и грома, отец всех богов в религии и мифологии Древнего Рима. Он был верховным богом римского государства в течение республиканского и императорского периода, пока христианство не стало господствующей религией империи. В римской мифологии Юпитер вел переговоры с Нумой Помпилием, вторым царем Рима, для установления норм римской религии, как подарки или пожертвования.

Считается, что Юпитер сначала был божеством неба. Его идентификационным орудием является молния, и его первичной священным животным является орел, имел преимущество над другими птицами и стал одним из самых распространенных символов римской армии. Юпитер был римским эквивалентом древнегреческого Зевса. Именно в честь древнеримского бога и названа эта планета.

Юпитер: астрология

С точки зрения астрологии, Юпитер представляет собой стремление к экспансии и успеха во внешнем мире. Поскольку он является покровителем путешествующих, то дарит открытую сознание, желание стремление к новым горизонтам. Также он связан с религией и системой верований, потому что эти сферы духовной жизни расширяют человеческое сознание.

Юпитер "отвечает" за юриспруденцию, образование, социальную сферу, благотворительность, философию, путешествия, иностранцев, за границу, преподавания и обучения, идеологию, популярность, славу и опеку известных людей. Понятно, что из-за ретроградного движение, все процессы в этих сферах будут замедляться.

Юпитер: эзотерика

Во время ретроградного Юпитера вам будет казаться, что у вас есть много знаний, но нет порядка, нет системы и структуры. Вы развиваетесь, однако из-за ретроградного движение планеты вам будет казаться, что развитие не является глобальным процессом, а только большим количеством локальных действий.

В это время лучше избежать манипулирования людьми, чтобы не попасть в ловушку собственных иллюзий. Следует продолжать учиться и пытаться разобраться в жизненной ситуации. В то же время может появиться желание всех поучать, но не стоит поддаваться этому порыву.

Ретроградный Юпитер: что стоит сделать

  • исправлять ошибки и пересматривать дела;
  • проявлять консерватизм;
  • доверять интуиции;
  • возобновить изучение языков;
  • вернуться к учебе;
  • восстанавливать дружбу или отношения;
  • изучать философские вопросы;
  • восстанавливать право на собственность;
  • продавать крупные объекты недвижимости;
  • чувствовать фальшь со стороны других людей;
  • верить вещим снам.

Ретроградный Юпитер: чего стоит избегать

  • начинать преподавательскую деятельность;
  • ехать заграницу;
  • начинать туристический бизнес и общаться с иностранцами;
  • просить повышения;
  • практиковать неизведанные духовные практики;
  • вступать в эзотерические сообщества;
  • проявлять новаторство;
  • быть бешеным оптимистом;
  • расширять бизнес.

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