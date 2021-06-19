Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать

Все планеты могут быть ретроградными.
В 2021 году Юпитер ретроградным от 20 июня до 18 октября. ТСН.ua. и эзотерик Елена Кузьмич собрали советы о том, как нужно вести себя в этот период и чего лучше избегать.
Ретроградность планет: что означает
Все планеты могут быть ретроградными. Речь идет о том, что для наблюдателя с Земли в определенный момент будет казаться, что та или иная планета начала двигаться в обратном направлении. Однако в действительности небесные тела не сходят со своих орбит, речь идет об условном изменении движения. Это явление более важно для астрологов и эзотериков, чем для астрономов.
Юпитер: астрономия и мифология
Юпитер — это пятая от Солнца и самая большая планета Солнечной системы. Вместе с Сатурном, Ураном и Нептуном Юпитер классифицируется как газовый гигант. Юпитер более чем вдвое массивнее все другие планеты вместе взятые; он почти в 318 раз массивнее Земли.
Эта планета была известна людям с глубокой древности, что нашло отражение в мифологии и религиозных верованиях разных культур: месопотамской, вавилонской, греческой и других. Современное название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца.
Юпитер — бог неба и грома, отец всех богов в религии и мифологии Древнего Рима. Он был верховным богом римского государства в течение республиканского и императорского периода, пока христианство не стало господствующей религией империи. В римской мифологии Юпитер вел переговоры с Нумой Помпилием, вторым царем Рима, для установления норм римской религии, как подарки или пожертвования.
Считается, что Юпитер сначала был божеством неба. Его идентификационным орудием является молния, и его первичной священным животным является орел, имел преимущество над другими птицами и стал одним из самых распространенных символов римской армии. Юпитер был римским эквивалентом древнегреческого Зевса. Именно в честь древнеримского бога и названа эта планета.
Юпитер: астрология
С точки зрения астрологии, Юпитер представляет собой стремление к экспансии и успеха во внешнем мире. Поскольку он является покровителем путешествующих, то дарит открытую сознание, желание стремление к новым горизонтам. Также он связан с религией и системой верований, потому что эти сферы духовной жизни расширяют человеческое сознание.
Юпитер "отвечает" за юриспруденцию, образование, социальную сферу, благотворительность, философию, путешествия, иностранцев, за границу, преподавания и обучения, идеологию, популярность, славу и опеку известных людей. Понятно, что из-за ретроградного движение, все процессы в этих сферах будут замедляться.
Юпитер: эзотерика
Во время ретроградного Юпитера вам будет казаться, что у вас есть много знаний, но нет порядка, нет системы и структуры. Вы развиваетесь, однако из-за ретроградного движение планеты вам будет казаться, что развитие не является глобальным процессом, а только большим количеством локальных действий.
В это время лучше избежать манипулирования людьми, чтобы не попасть в ловушку собственных иллюзий. Следует продолжать учиться и пытаться разобраться в жизненной ситуации. В то же время может появиться желание всех поучать, но не стоит поддаваться этому порыву.
Ретроградный Юпитер: что стоит сделать
- исправлять ошибки и пересматривать дела;
- проявлять консерватизм;
- доверять интуиции;
- возобновить изучение языков;
- вернуться к учебе;
- восстанавливать дружбу или отношения;
- изучать философские вопросы;
- восстанавливать право на собственность;
- продавать крупные объекты недвижимости;
- чувствовать фальшь со стороны других людей;
- верить вещим снам.
Ретроградный Юпитер: чего стоит избегать
- начинать преподавательскую деятельность;
- ехать заграницу;
- начинать туристический бизнес и общаться с иностранцами;
- просить повышения;
- практиковать неизведанные духовные практики;
- вступать в эзотерические сообщества;
- проявлять новаторство;
- быть бешеным оптимистом;
- расширять бизнес.
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