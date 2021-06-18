Таропрогноз на 21-27 июня: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают постичь истину.
Карты Таро позволяют понять человеческую жизнь на несколько шагов вперед. Это способ понять куда двигаться дальше, а чего лучше не избегать. Благодаря гаданию на картах Таро можно узнать и прошлое, чтобы понять, какие поступки не стоит делать и к чему они привели.
А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — на 21-27 июня — от мастера Таро Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Четверка жезлов"
Эта карта говорит о радости, приятных неожиданностях и свободе. Она рассказывает об успешном завершении дела, счастливом событии, гармонию в семье, гордость за свои достижения, освобождения от ответственности, внутреннее спокойствие и умиротворение, общение, ощущение безопасности, избыток любви.
Эта карта является предвестником том, что скоро наступит гармония, а за ней придут и счастливые времена. Будьте уверены в своих начинаниях, вы приближаетесь к завершению какого-то дела и можете смело гордиться своими достижениями.
"Четверка жезлов" также сообщает и о чувстве здорового симпатии, смейтесь чаще, участвуйте в различных мероприятиях, озарять тепло своей души. Освободитесь от любых обязанностей и условий, которые вам не подходят. Вы можете открыть для себя новые возможности или ослабить сети, которые на себя наложили сами.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Туз мечей"
Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логично объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что — хорошо. Нужно встретится с реальностью и пройти экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте ума.
Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится выражения и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность при столкновении с трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознавайте свои возможности.
Пришло время взглянуть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз жезлов» — это карта устойчивости, решимости и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Четверка пентаклей"
Эта карта свидетельствует о контролируемых капризах, упрямстве, застое, нежелании двигаться с места, вере в правильность выбранного пути, ограниченном осознании, манипуляции материальными благами, скупости и жадности.
"Четверка пентаклей" говорит, что мы держимся за то, что у нас есть. Мы не можем избавиться от старых вещей, которые не дают нам двигаться дальше. Мы манипулируем отношениями, так как этого требует наше "эго".
Карта советует даже в, казалось бы, безвыходной ситуации собраться с силами и заняться организацией и тщательным планированием будущего. Также эта карта рассказывает о том, что следует избавиться скупой и жадного человека рядом с вами, которая мешает вам развиваться.
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