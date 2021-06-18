Таропрогноз на 21-27 июня: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают постичь истину.

Карты Таро позволяют понять человеческую жизнь на несколько шагов вперед. Это способ понять куда двигаться дальше, а чего лучше не избегать. Благодаря гаданию на картах Таро можно узнать и прошлое, чтобы понять, какие поступки не стоит делать и к чему они привели.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — на 21-27 июня — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Четверка жезлов"

Эта карта говорит о радости, приятных неожиданностях и свободе. Она рассказывает об успешном завершении дела, счастливом событии, гармонию в семье, гордость за свои достижения, освобождения от ответственности, внутреннее спокойствие и умиротворение, общение, ощущение безопасности, избыток любви.

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Эта карта является предвестником том, что скоро наступит гармония, а за ней придут и счастливые времена. Будьте уверены в своих начинаниях, вы приближаетесь к завершению какого-то дела и можете смело гордиться своими достижениями.

"Четверка жезлов" также сообщает и о чувстве здорового симпатии, смейтесь чаще, участвуйте в различных мероприятиях, озарять тепло своей души. Освободитесь от любых обязанностей и условий, которые вам не подходят. Вы можете открыть для себя новые возможности или ослабить сети, которые на себя наложили сами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логично объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что — хорошо. Нужно встретится с реальностью и пройти экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте ума.

Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится выражения и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность при столкновении с трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознавайте свои возможности.

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Пришло время взглянуть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз жезлов» — это карта устойчивости, решимости и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Четверка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о контролируемых капризах, упрямстве, застое, нежелании двигаться с места, вере в правильность выбранного пути, ограниченном осознании, манипуляции материальными благами, скупости и жадности.

"Четверка пентаклей" говорит, что мы держимся за то, что у нас есть. Мы не можем избавиться от старых вещей, которые не дают нам двигаться дальше. Мы манипулируем отношениями, так как этого требует наше "эго".

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Карта советует даже в, казалось бы, безвыходной ситуации собраться с силами и заняться организацией и тщательным планированием будущего. Также эта карта рассказывает о том, что следует избавиться скупой и жадного человека рядом с вами, которая мешает вам развиваться.

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