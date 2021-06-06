Таропрогноз на июнь: что карты нам предвещают

Карты Таро дают нам подсказки о правильности или ошибочности наших действий.

Карты Таро — это колода из 78 карт, которые делятся на старшие и молодцы арканы, то есть тайны. Старшие арканы Таро свидетельствуют о важных вехах в жизни, а младшие рассказывают о более бытовых вещах. Поскольку подсознательное не может говорить с нами на понятном языке, то передает послание от вселенной в виде символов, которые изображены на картах Таро.

Предлагаем узнать, что ожидает вас в июне 2021 с помощью тарологичного прогноза на первый месяц лета от мастера Таро Елены Кузьмич.

Таропрогноз любви на июнь-2021

Карта месяца "Шестерка жезлов"

Эта карта говорит о гордости, победах, наградах и признании. Она сообщает о том, что вы окажетесь в центре внимания и получите долгожданную победу, а тяжелый труд будет завершен. Правда, эта карта Таро говорит и о том, что вы случайно хотите подстроить всех под себя, а гордость могут мешать вам посмотреть правде в глаза.

Вызов заключается в том, что когда мы побеждаем, то это может занести нас далеко от реальности. Будут времена, когда вы будете чувствовать себя победителем, но в данный момент не стоит забывать о чувствах других людей. Самоуверенность может заставить вас свернуть со своего пути. Также на нем может появиться талантливый человек, который изменит вашу реальность к лучшему. Внимательно смотрите вперед.

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Но в то же время в отношениях и чувствах вы полностью заслужили свою награду. "Триумф и опасность следует воспринимать одинаково, потому что это — лишь иллюзия", — убеждена эта карта.

Таропрогноз на работу и карьеру на июнь-2021

Карта месяца "Страшный суд"

Эта карта рассказывает об освобождении, силе внутреннего голоса, трансформации и определенном осуждении. Наступает время получить по заслугам за действия, которые вы совершили в прошлом. Следует заново оценить свои действия и возродиться. Найдите в себе скрытое сокровище, ради которого стоит бороться. Достигайте цели и не обвиняйте никого, кроме себя самого.

Стоит сделать выбор самостоятельно. Избавьтесь от старых взглядов. Поймите как вести себя дальше. Возьмите новый старт, откиньте прошлое и перестаньте чувствовать вину за совершенные поступки.

Не обращайте внимание на то, что другие будут вас осуждать. Ведь решение, возможно, придется принимать на основе неприятных фактов.

Таропрогноз на финансы на июнь-2021

Карта месяца "Шестерка мечей"

Эта карта говорит нам о новых перспективах, лечении, путешествиях и т. д. Она подсказывает, что мы предпочитаем уклоняться от проблем, однако трудности придется преодолевать. Желайте лучшей жизни, а потому задумайтесь над изменением места жительства. Настройтесь на духовный поиск, попрощайтесь с прошлым. Положительно относитесь к жизни.

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Посмотрите на события как бы со стороны. Боритесь с апатией и застоем в вашей жизни. Воздержитесь на плаву изо всех сил. Пришло время избавиться от страхов и проблем прошлого и осуществить прорыв в будущее. Вы скоро выплывет из беспокойных вод и возьмете легче курс.

Готовьтесь вести диалог, обмениваться идеями, находить общую точку зрения. Взаимное понимание проблемы поможет ее решить.

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