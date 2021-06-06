Мадонна поделилась редкими кадрами с 90-летним отцом

Певица с детьми отпраздновала юбилей папы.

Популярная американская певица Мадонна поделилась редкими кадрами со своим отцом Сильвио Чикконе.

Так, на днях мужчине исполнилось 90 лет. По случаю юбилея звезда вместе с детьми уехала в деревню Саттонс-Бей, штат Мичиган, чтобы поздравить родного человека. В своем Instagram знаменитость показала, как праздновала день рождения папы. В видео исполнительница смонтировала яркие фотографии.

"Мой отец — тот, который выжил, он рос итальянским иммигрантом в США и пережил множество травм, но всегда упорно трудился для того, чтобы иметь все то, что у него есть. Он научил меня тому, как важно тщательно работать и зарабатывать себе на жизнь... Еще раз благодарю тебя. Это было особое событие — отпраздновать с моими детьми твое 90-летие на твоем винограднике", — написала знаменитость.

Трогательное видео собрало более 1,2 млн просмотров и 7500 комментариев. Пользователи присоединились к поздравлениям именинника.

Напомним, ранее Мадонна очаровала трогательным видео с названными дочерьми-близнецами. Певица поделилась роликом с родственных фото.

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