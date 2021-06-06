Мадонна поділилася рідкісними кадрами з 90-річним батьком

Співачка з дітьми відсвяткувала ювілей тата.

Популярна американська співачка Мадонна поділилася рідкісними кадрами зі своїм батьком Сільвіо Чікконе.

Так, днями чоловіку виповнилося 90 років. З нагоди ювілею зірка разом з дітьми поїхала до села Саттонс-Бей, що у штаті Мічиган, аби привітати рідну людину. У своєму Instagram знаменитість показала, як святкувала день народження тата. У відео виконавиця змонтувала яскраві світлини.

"Мій батько – той, який вижив, він ріс італійським іммігрантом в США і пережив безліч травм, але завжди наполегливо працював для того, щоб мат все те, що у нього є. Він навчив мене тому, як важливо ретельно працювати і заробляти собі на життя... Ще раз дякую тобі. Це була особлива подія – відсвяткувати з моїми дітьми твоє 90-річчя на твоєму винограднику", – написала знаменитість.

Зворушливе відео зібрало понад 1,2 млн переглядів та 7,5 тисяч коментарів. Юзери долучилися до привітань іменинника.

Нагадаємо, раніше Мадонна захопила зворушливим відео з названими дочками-близнючками. Співачка поділилася роликом із родинних фото.

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