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Мадонна на рідкісних фото показала свого дорослого названого сина і привітала його з важливим святом
У названого сина Мадонни день народження. Зіркова мама публічно привітала його з 21-річчям.
Американська поп-діва Мадонна показала рідкісні фото свого дорослого названого сина.
Йдеться про Девіда Банду. Артистка у своєму Instagram опублікувала низку світлин хлопця. Виконавиця це зробила не просто так. Річ у тім, що названий син Мадонни святкував день народження. Юнаку вже виповнився 21 рік. Тож, зіркова матуся публічно привітала його зі святом.
Мадонна показала низку знімків Девіда, на яких можна помітити, як він змінювався з роками. Також співачка адресувала йому особливі слова. Виконавиця наголосила, що її син обов’язково досягне великих успіхів. Щоправда, іноді нерішучість Девіда заважає йому, але Мадонна завжди буде поруч та по-материнськи направлятиме його йти вірною стежиною.
«Вітаю з днем народження! Я знала, що ти приречений на велич, від тієї самої миті, коли зустріла тебе. Девід Банда. Король Девід. Світ чекає на тебе, щоб ти взяв цю корону й міцно вдягнув її на голову! Твоя Терезівська нерішучість іноді стає тобі на заваді. Але я — твоя мама-Левиця, і я завжди буду поруч, щоб спрямовувати тебе. І любити тебе!» — зазначила артистка.
Мадонна виховує шістьох дітей. Виконавиця народила доньку Лурдес та сина Рокко. Також співака усиновила Девіда, доньку Чіфундо та близнюків Стеллу і Естера.
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