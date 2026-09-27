Мадонна на рідкісних фото показала свого дорослого названого сина і привітала його з важливим святом

Мадонна з названим сином Девідом / © instagram.com/madonna

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Американська поп-діва Мадонна показала рідкісні фото свого дорослого названого сина.

Йдеться про Девіда Банду. Артистка у своєму Instagram опублікувала низку світлин хлопця. Виконавиця це зробила не просто так. Річ у тім, що названий син Мадонни святкував день народження. Юнаку вже виповнився 21 рік. Тож, зіркова матуся публічно привітала його зі святом.

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Мадонна з названим сином Девідом / © instagram.com/madonna

Мадонна показала низку знімків Девіда, на яких можна помітити, як він змінювався з роками. Також співачка адресувала йому особливі слова. Виконавиця наголосила, що її син обов’язково досягне великих успіхів. Щоправда, іноді нерішучість Девіда заважає йому, але Мадонна завжди буде поруч та по-материнськи направлятиме його йти вірною стежиною.

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Названий син Мадонни Девід / © instagram.com/madonna

«Вітаю з днем народження! Я знала, що ти приречений на велич, від тієї самої миті, коли зустріла тебе. Девід Банда. Король Девід. Світ чекає на тебе, щоб ти взяв цю корону й міцно вдягнув її на голову! Твоя Терезівська нерішучість іноді стає тобі на заваді. Але я — твоя мама-Левиця, і я завжди буду поруч, щоб спрямовувати тебе. І любити тебе!» — зазначила артистка.

Мадонна з названим сином Девідом / © instagram.com/madonna

Мадонна виховує шістьох дітей. Виконавиця народила доньку Лурдес та сина Рокко. Також співака усиновила Девіда, доньку Чіфундо та близнюків Стеллу і Естера.

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