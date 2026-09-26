Відома журналістка розкрила справжнє ставлення Сосєдова до України і чому він підтримав у війні Росію

Сергій Сосєдов / © Facebook

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Відома журналістка Ольга Кунгурцева розкрила справжнє ставлення російського музичного критика Сергія Сосєдова до України і розповіла, як він продався Росії.

Росіянин здобув свою славу саме в Україні, оскільки був суддею одного з популярних тоді талант-шоу «Х-Фактор». Окрім того, Сергій Сосєдов не лише працював в Україні, а й жив у Києві, оскільки роботодавець орендував йому квартиру. Ольга Кунгурцева у Facebook пригадала, як їй якось довелося брати в одіозного музичного критика інтерв’ю. Так от, у ході розмови він розхвалював Україну. Бідкався, мовляв, у Росії його не розуміють і чужих, а от українці добре до нього ставляться. Сергій Сосєдов навіть вихвалявся, що консьєржі дають йому домашньої їжі. Хоча сам росіянин, як пригадує Кунгурцева, гостинністю не відзначався. Коли журналістка брала у нього інтерв’ю в його домі, то він сам пив сок, а їй навіть склянки не запропонував.

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Сергій Сосєдов / © Facebook

«Скільки зізнань у коханні: „Мені у вас затишно, як удома. Навіть краще. У Києві людиною почуваюся, а в Москві я чужий. Я для них ізгой. Планую до Києва переїхати та маму перевезти. У будинку, де мені квартиру винаймають, милі консьєржки взяли наді мною шефство. ‚Сергій, ти такий худенький, прям виснажений. Обіцяємо, що відгодуємо‘. І щодня вони мені супчики в баночках приносять, котлетки, пиріжки печуть з капусточкою, картоплею, з яблучками“. А українці завжди славилися добротою, широтою душі, співчуттям до убогих та стражденних», — говорить журналістка.

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До речі, Ольга Кунгурцева пригадує, що тоді у Сосєдова не лише брали інтерв’ю, а й влаштували йому професійний фотосет, при цьому коштів з нього не брали. Ба більше, росіянина навіть одягнули, а потім ще й подарували костюми. Сергій Сосєдов потім вихвалявся цим на російському ТБ.

Однак згодом одіозний музичний критик показав своє єство та «відплатив» українцям за гостинність та щедрість. Сосєдов підтримав війну та вбивства невинних людей. При цьому, він поливав Україну брудом та активно поширював пропаганду. Як говорить Кунгурцева, для Сосєдова гроші виявилися дорожчими за совість. Він вирішив повністю підтримати кремлівського диктатора, оскільки не хотів втрачати можливість заробляти криваві рублі і своє робоче місце на ТБ.

Сергій Сосєдов / © Facebook

«Словом, купався Сосєдов у нас у коханні, грошах та достатку. А вже як віддячив щедро! Тільки-но почалося повномасштабне вторгнення, один із перших вліз у телевізор, слиною бризкав, кулачками махав, очима, засклілими від ненависті плескав. Скільки ж гидоти в цій душі таїлося! І це все через боягузтво, через гроші, теплого містечка на ТБ…», — говорить журналістка.

Нагадаємо, Сергій Сосєдов помер 23 вересня у віці 58 років. Музичний критик вранці впав зі сходів та дістав серйозні травми. Його доправили до лікарні, але під час операції серце Сосєдова зупинилось. Причиною смерті став набряк мозку, який виник на тлі падіння.

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