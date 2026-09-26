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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Росія атакувала автодорогу на Одещині: троє людей постраждали

Унаслідок атаки постраждали троє людей. Пошкоджено 3 вантажні автомобілі, один з яких зайнявся.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Сьогодні, 26 вересня, росіяни атакували автодорогу на Одещині.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Пошкоджено 3 вантажні автомобілі, один з яких зайнявся. Постраждали троє людей. Наразі триває ліквідація наслідків атаки», — зазначив він.

Атака по Україні 26 вересня — що відомо

Окупанти вночі у суботу, 26 вересня, атакували Україну 173 ударними БпЛА типу Shahed, понад 50 з яких — реактивні, а також дронами Гербера та імітаторами Пародія. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

Війська країни-агресора Росії протягом ночі суботи, 26 вересня, завдали ударів по чотирьох районах Києва, виникли пожежі. Постраждали щонайменше чотири людини, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Святошинському районі внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ, виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Пожежу вже ліквідували, додав Кличко.

Вночі росіяни влаштували масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одеської області. Пошкоджено фасади й скління понад 10 приватних та багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства.

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