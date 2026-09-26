Путін готується влаштувати “страшну” зиму в Україні: розвідка назвала міста під загрозою — що відомо

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Українців готують до чергової найважчої зими під час повномасштабної війни. Урядовці та військові експерти закликають запасатися усім необхідним, що допоможе пережити чергову зиму в умовах постійних обстрілів і відключень світла.

Водночас днями з’явилися дані розвідки про плани Росії. Повідомляється, що ворог може знову атакувати критичну інфраструктуру, а також водовідведення, і хоче зосередити удари по кількох містах — Києву, Одесі та Харкову.

Реклама

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, чого чекати від обстрілів найближчим часом та які можливості має Росія.

Реклама

Війна в Україні: яких обстрілів чекати взимку

Росія підготувала детальні плани зимових атак на українські електростанції, системи тепла, води та каналізації. Україна вже має ці документи і готується до захисту. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За словами посадовця, ворог розробив комплексні удари для знищення цивільної інфраструктури: від генерації та інтерконекторів (на вході з Європи та через Дніпро) до систем тепло- й водопостачання.

Окремі сценарії підготували для Києва, Харкова, Одеси та інших міст, де проживає понад пів мільйона людей. Росія накопичила великий масив інформації як про вже уражені об’єкти, так і про ті, що ще не перебували під ударом.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua зазначив, що ніхто не бачив оригіналу даних розвідки, оскільки відповідного дайджеста у відкритому доступі не було.

Реклама

«Давайте так. На жаль, ми не бачили оригінал. Тобто дайджеста нашої розвідки не було у відкритому доступі», — зазначив Олег Жданов.

Водночас експерт не здивований названими цілями, адже Росія вже не перший рік із настанням холодів переносить вогонь на енергетичні об’єкти.

«А перелічені цілі не нові. Що ми не знали, що як з наставанням холодів Російська Федерація переносить вогонь на енергетичні об’єкти. Це було чотири роки поспіль», — сказав Жданов.

За його словами, до переліку цілей може додатися водовідведення, однак для припинення водопостачання Росії не обов’язково витрачати багато ракет.

Реклама

«Так що тут я абсолютно не здивований. Я думаю, що саме так Російська Федерація і буде робити. Будуть, може додатися ще, ми вже другий рік про це говоримо, що може додатися ще підприємство водоканалів для того, щоб зупинити постачання води», — розповів військовий експерт.

Водночас, за його словами, наскільки важкою буде зима, залежатиме від погоди та можливостей Російської Федерації.

«А наскільки вона буде важкою — це вже покаже і погода, і можливості Російської Федерації. Чому? Тому що, все ж таки, сподіваюсь, що президент не просто так оголосив про декілька тижнів, і ракети наші полетять на Москву балістично», — сказав експерт.

Жданов додав, що очікує на зниження інтенсивності російських обстрілів у разі, якщо Україна почне відповідати.

«Чекаємо декілька тижнів і сподіваємося, що ми почнемо відповідати. Як тільки ми почнемо відповідати, повірте, інтенсивність обстрілів впаде. І, до речі, зверніть увагу, що Російська Федерація вже дедалі менше використовує масовані удари», — зазначив він.

Росія змінила тактику обстрілів

За словами Жданова, останнім часом Росія вже не завдає таких масованих ударів, як раніше.

«Якщо вони масово, то не такі, як раніше. По 700, по 500 дронів немає такого. Є 200-300 дронів, так», — розповів експерт.

Він також зазначив, що ракет під час таких атак може бути близько двох десятків, а стратегічної авіації у повітрі давно не було.

«І ракет два десятка від сили. А повітряного базування так взагалі. Вже давно ми не бачили у повітрі літаків стратегічних», — сказав Жданов.

Водночас Росія змінила тактику і, за словами експерта, намагається проводити безперервні атаки.

«Зате вони змінили тактику. І, бачите, сьогодні йде атака на нашу країну в режимі нон-стоп. Тобто безперервна атака, тривога в деяких містах», — зазначив він.

Особливо, за словами Жданова, це стосується Києва та Київської області.

«Вони намагаються тримати тривогу постійно. Особливо Київ, Київська область. І навіть сьогодні Російська Федерація використовує хмарну погоду», — розповів військовий експерт.

Він пояснив, що таким чином російські війська намагаються використовувати звичайні дрони для ударів по центральних і західних регіонах України.

«Для того, щоб прорватися звичайними дронами, звичайними „Шахедами“, чи „Геранями“ на центральні і західні регіони нашої країни. Це говорить про те, що можливості Російської федерації теж не безмежні. Не можуть вони вже такі організувати масштабний залп по нашій країні», — сказав Жданов.

За його словами, війна у такому режимі може тривати до весни.

«Так що тут гра продовжується. І, судячи з підсумків того, що відбулося у Нью-Йорку, то до весни точно ми будемо воювати і приблизно в такому режимі», — зазначив експерт.

Чи готує Росія новий масований удар

Олег Жданов також розповів про зміну тактики застосування російських дронів. За його словами, РФ переходить від «Шахедів» із двигунами внутрішнього згоряння до реактивних.

«Вони переорієнтовуються з „Шахедів“ на двигунах внутрішнього згоряння на реактивні. Останні більш ефективні, ми менше з ними можемо боротися, ми прогавили цей момент. Рік ми слухали ці погрози, а потім для нас це стало несподіванкою, що вони з’явилися», — розповів Жданов.

Водночас експерт зазначив, що масового застосування реактивних «Шахедів» наразі немає.

«Наразі масового застосування реактивних „Шахедів“ немає. Максимум до сотні може доходити, і то, якщо вони накопичують. А так вони в режимі нон-стоп пускають», — сказав він.

Жданов також звернув увагу на те, що кількість запусків зменшилася.

«Ще два тижні тому вони пускали по 4-5, а сьогодні вже по 2-3. Це йде переобладнання заводів, і це перше, і друге, я думаю, що вони постачають частину цих „Шахедів“ Ірану», — зазначив експерт.

Новини партнерів