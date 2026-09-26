Олешки / © Associated Press

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Місто Олешки у Херсонській області, що перебуває під окупацією РФ від 2022-го, перетворилися на «пекло на землі». Тисячі місцевих жителів потерпають від голоду, а сотні людей, які намагаються втекти через заміновані території, гинуть

Про це йдеться у матеріалі американського видання ABC News.

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У статті зауважують, що останніми тижнями Київ і гуманітарні організації дедалі частіше привертають увагу до ситуації на лівобережжі Дніпра. За від 40 тис. до 6 тис. людей. Безпосередньо в Олешках залишилося близько 2 тис. мешканців. За даними ABC News, близько 300 людей очікують на евакуацію, а у вересні вже вдалося вивезти 47 мешканців.

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Наразі у місті дефіцит продуктів і медикаментів. Водночас ціни на товари першої необхідності захмарні, а тому мало хто має гроші, щоб купити щось.

Люди живуть під постійними атаками дронів і намагаються вижити у покинутих будинках. Через сильне погіршення ситуації мешканці почали масово залишати місто пішки. Дорогу до села Раденськ, якою вони намагаються вибратися, називають «дорогою смерті» — територія замінована, а шлях пролягає через російські блокпости та зону роботи БпЛА.

Люди намагаються втекти з міста

За словами волонтерки Ксенії Архіпової, навесні кампанія з написання листів привернула увагу до ситуації в Олешках. Після цього окупанти розмінували частину місцевих доріг і дозволили доставляти до міста продукти. Водночас протягом літа мешканці значною мірою виживали завдяки врожаю з власних городів.

Втім, ситуація різко погіршилася 1 вересня, коли на колону з продовольством, що прямувала до Олешок, атакували. Після цього, каже Архіпова, дедалі більше мешканців почали залишати місто пішки — люди рушили з Олешок, бо їм просто стало нічого їсти.

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Щоб втекти, людям доводиться пішки діставатися до Раденська, яке розташоване близько за 22 км від Олешок. Вони спочатку йдуть через заміновані дороги та російські блокпости, а потім шукають можливість виїхати з окупації.

У Раденську можна отримати їжу та нічліг. Дороги в цьому районі все ще заміновані, але ті, хто втікає, можуть скористатися місцевим автомобілем або трактором, щоб дістатися ближче до узбережжя Чорного моря, звідки вони можуть організувати обхідний шлях до території, що контролюється Україною, часто через Білорусь.

За словами волонтерки Ксенії Архіпової, евакуація може коштувати до 500 доларів на людину. Частину витрат становлять їжа, ночівля та оплата водіям.

На російських блокпостах людей допитують і можуть затримувати. Деякі евакуйовані втрачають документи через обстріли та пожежі, що ще більше ускладнює виїзд.

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«Вони допитували дівчину чотири години. Вона сказала, що не має паспорта, все згоріло. Була атака на будинок». Вони сказали: «Ні, ви шпигун», — розповіла Архіпова про одну з евакуйованих.

Тіла загиблих лежать просто на вулицях

За словами волонтерки Ксенії Архіпової, на окупованих територіях поблизу Олешок російські війська діють без чіткої організації. Вони пересуваються сільськими дорогами, завозять зброю та боєприпаси й обстрілюють Херсон.

Місцевих жителів не пускають на частину доріг, побоюючись, що вони побачать російські позиції та військову техніку. Людей, яких підозрюють у зв’язках з Україною, можуть жорстоко переслідувати.

Архіпова також розповіла, що російські військові забирають у місцевих їжу та виселяють людей із будинків, де є електрика, генератори чи сонячні панелі. За її словами, загарбник пересуваються окупованими населеними пунктами під ударами українських дронів. Частина з них гине, а тіла, як стверджує волонтерка, можуть залишатися просто на вулицях.

Лікарня в окупованих Олешках, яка залишається чи не єдиним місцем допомоги для місцевих, працює на межі можливостей. За словами Архіпової, там «немає палива і немає ліків», а медики продовжують працювати попри критичну ситуацію.

Очільниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко заявила, що ситуація в місті катастрофічна.

«Люди лежать на дорозі, гниють, непоховані. У підвалі лікарні лежить понад 100 трупів — лікарні, в якій вже чотири роки немає електрики. А уявіть, який сморід стоїть від лікарні, у місті та навколо», — каже чиновниця.

Водночас речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль також повідомив про гострий дефіцит води, електрики та продуктів. З його слів, «ситуація з дрона виглядає справді гнітючою».

Військовий розповів, шо українські оборонці щодня спостерігають за ситуацією на лівобережжі та фіксують дії російських військ. Він також заперечив, що Україна дистанційно мінує шляхи на окупованій території.

Україна б’є на сполох

Україна закликала міжнародну спільноту звернути увагу на критичну ситуацію в окупованих Олешках. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив в ООН про гуманітарну катастрофу та закликав до негайної евакуації людей.

«Росія навмисно робить життя там неможливим. Вони морять їх голодом до смерті», — заявив Сибіга.

Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков назвав Олешки «пеклом на землі». За його словами, люди стали «мішенями» для російських БпЛА.

«Люди в Олешках гинуть майже щодня через брак їжі, медичної допомоги, серцеві напади та обстріли з боку Росії», — додав він.

За словами волонтерки Ксенії Архіпової, близько 300 мешканців очікують на евакуацію. У вересні з міста вже вдалося вивезти 47 людей.

Втім, організувати масштабний виїзд надзвичайно складно. Зокрема, потрібно розмінувати дороги та забезпечити безпечний проїзд гуманітарного транспорту.

Водночас частина мешканців не хоче залишати місто навіть за можливості евакуації, адже не хочуть залишати «свій дім».

Нагадаємо, ще у березні 2026-го з’явилися повідомлення, що в окупованих РФ Олешках почався голод. Від початку окупації населений пункт неодноразово опинявся під обстрілами, а частина інфраструктури повністю зруйнована. Втім, ситуація різко загострилася, коли до міста стало практично неможливим завезення продуктів.

Згодом стало відомо, що люди масово гинуть від голоду. Загарбники повністю заблокували місто, позбавили людей доступу до їжі, ліків і соціальних виплат. Грошей у населення практично немає, а обіцяні виплати отримати неможливо, адже для цього потрібно їхати під обстрілами до Скадовська.

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