Росіяни оскаженіли та "запхнули" онука Пугачової на "СВО": чи дійсно Дені став окупантом

Алла Пугачова з онуками

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Російські пропагандисти заявили, що онук Алли Пугачової Дені Байсаров нібито воює проти України.

Росіяни раптово «відправили» Дені Байсарова на так звану «СВО». Приводом стала заява ведучого Володимира Кисельова в інтерв’ю кремлівському активісту Віталію Бородіну. Жодних доказів своїх слів він не навів. Саме інтерв’ю вийшло ще навесні, але активно розтягувати фрагмент по російських медіа почали лише тепер. А ще раніше, у серпні, Байсаров разом із матір’ю Крістіною Орбакайте відпочивав у Монте-Карло.

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«Її (Крістіни Орбакайте — прим. ред.) син воює на „СВО“. Сама вона особисто ніколи нічого не заявляла проти своєї країни», — сказав Кисельов.

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Крістіна Орбакайте з сином

Водночас російські медіа фактично підхопили слова одного пропагандистського спікера як доконаний факт. Навіть публікації, які розганяють цю історію, визнають: офіційного підтвердження того, що йдеться саме про Дені Байсарова, немає. У Крістіни Орбакайте двоє синів, тож сама фраза Кисельова не містила імені. Втім, російські пабліки майже одразу «призначили» на роль нібито окупанта саме онука Пугачової.

Особливо показово, що в серпні 2026 року Крістіна Орбакайте опублікувала кадри з сімейного відпочинку в Монако, де був і Дені. На світлинах 28-річний Байсаров перебував разом із матір’ю та родиною в Монте-Карло. Це не є доказом того, де він перебуває зараз, однак така публічна поява суперечить версії, яку пропагандисти намагаються подати як установлену реальність.

Крістіна Орбакайте з сином

Ще один нюанс, який російські медіа старанно обходять, — минуле самого Байсарова. У підлітковому віці він справді навчався у Центаройському кадетському корпусі в Чечні, однак це єдина відома публічна обставина, яку можна пов’язати з військовою підготовкою. Надалі він навчався за кордоном, зокрема у Великій Британії та США, а також займався бізнесом і арттерапією.

Крістіна Орбакайте з сином / © instagram.com/orbakaite_k

Тож наразі історія про те, що онук Пугачової нібито воює проти України, залишається саме заявою без належних доказів. І навіть російські публікації, які підхопили «сенсацію», змушені визнавати відсутність офіційного підтвердження.

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Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін на свіжому фото показав 77-річну Пугачову і звозив її до країни, де вона ніколи не була.

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