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Росіяни оскаженіли та "запхнули" онука Пугачової на "СВО": чи дійсно Дені став окупантом
Російські пропагандисти приписали Дені Байсарову участь у війні проти України.
Російські пропагандисти заявили, що онук Алли Пугачової Дені Байсаров нібито воює проти України.
Росіяни раптово «відправили» Дені Байсарова на так звану «СВО». Приводом стала заява ведучого Володимира Кисельова в інтерв’ю кремлівському активісту Віталію Бородіну. Жодних доказів своїх слів він не навів. Саме інтерв’ю вийшло ще навесні, але активно розтягувати фрагмент по російських медіа почали лише тепер. А ще раніше, у серпні, Байсаров разом із матір’ю Крістіною Орбакайте відпочивав у Монте-Карло.
«Її (Крістіни Орбакайте — прим. ред.) син воює на „СВО“. Сама вона особисто ніколи нічого не заявляла проти своєї країни», — сказав Кисельов.
Водночас російські медіа фактично підхопили слова одного пропагандистського спікера як доконаний факт. Навіть публікації, які розганяють цю історію, визнають: офіційного підтвердження того, що йдеться саме про Дені Байсарова, немає. У Крістіни Орбакайте двоє синів, тож сама фраза Кисельова не містила імені. Втім, російські пабліки майже одразу «призначили» на роль нібито окупанта саме онука Пугачової.
Особливо показово, що в серпні 2026 року Крістіна Орбакайте опублікувала кадри з сімейного відпочинку в Монако, де був і Дені. На світлинах 28-річний Байсаров перебував разом із матір’ю та родиною в Монте-Карло. Це не є доказом того, де він перебуває зараз, однак така публічна поява суперечить версії, яку пропагандисти намагаються подати як установлену реальність.
Ще один нюанс, який російські медіа старанно обходять, — минуле самого Байсарова. У підлітковому віці він справді навчався у Центаройському кадетському корпусі в Чечні, однак це єдина відома публічна обставина, яку можна пов’язати з військовою підготовкою. Надалі він навчався за кордоном, зокрема у Великій Британії та США, а також займався бізнесом і арттерапією.
Тож наразі історія про те, що онук Пугачової нібито воює проти України, залишається саме заявою без належних доказів. І навіть російські публікації, які підхопили «сенсацію», змушені визнавати відсутність офіційного підтвердження.
Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін на свіжому фото показав 77-річну Пугачову і звозив її до країни, де вона ніколи не була.