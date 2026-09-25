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У парчевих штанях і блузці Saint Laurent з гігантським бантом: Меланія Трамп на державній вечері
Перша леді США відмовилася від традиційної вечірньої сукні й обрала для урочистого приймання ефектний чорно-білий аутфіт.
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп влаштували у Білому домі державну вечерю з нагоди візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна та першої леді Пен Ліюань.
На заході Меланія постала у білій блузці Saint Laurent з довгими рукавами і величезним скульптурним бантом на шиї. Манжети вона підгорнула, що зробило образ менш формальним.
Блузку дружина президента поєднала з чорними штанями Dolce & Gabbana із високим посадженням і квітковим парчевим візерунком. Талію Меланія підкреслила широким чорним шовковим поясом-кушаком.
Завершували ансамбль чорні гостроносі туфлі-човники. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками. Меланія зробила хвилясте укладання і макіяж смокі-айс і з глянцевим ніжним блиском на губах.
Нагадаємо, Меланія Трамп зустрічала президентське подружжя Китаю у чорному фактурному костюмі зі спідницею міді.