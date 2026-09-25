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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
387
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1 хв

У парчевих штанях і блузці Saint Laurent з гігантським бантом: Меланія Трамп на державній вечері

Перша леді США відмовилася від традиційної вечірньої сукні й обрала для урочистого приймання ефектний чорно-білий аутфіт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дональд і Меланія Трампи

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп влаштували у Білому домі державну вечерю з нагоди візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна та першої леді Пен Ліюань.

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

На заході Меланія постала у білій блузці Saint Laurent з довгими рукавами і величезним скульптурним бантом на шиї. Манжети вона підгорнула, що зробило образ менш формальним.

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Блузку дружина президента поєднала з чорними штанями Dolce & Gabbana із високим посадженням і квітковим парчевим візерунком. Талію Меланія підкреслила широким чорним шовковим поясом-кушаком.

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Завершували ансамбль чорні гостроносі туфлі-човники. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками. Меланія зробила хвилясте укладання і макіяж смокі-айс і з глянцевим ніжним блиском на губах.

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Сі Цзіньпін, Пен Ліюань, Меланія і Дональд Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп зустрічала президентське подружжя Китаю у чорному фактурному костюмі зі спідницею міді.

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