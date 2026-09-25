Дружба з босом: як поставити кордони, якщо через його особисті проблеми вам треба більше працювати

Дружба з керівником: де проходить межа між підтримкою і роботою / © Credits

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Дружба на роботі сама по собі не є проблемою, навпаки, близькі стосунки з колегами чи керівником можуть робити робочі будні комфортнішими. Проте ситуація стає складнішою, коли особисті переживання начальника починають безпосередньо впливати на його роботу та зрештою на вашу, про це йдеться у матеріалі видання The Washington Post.

Розлучення, втрата близької людини, серйозні зміни e житті чи інша емоційно виснажлива подія можуть на певний час позбавити людину сил і концентрації. У такій ситуації природно хотіти підтримати того, хто вам дорогий. Проте співчуття не означає, що ви маєте постійно виконувати чужу роботу.

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На роботі бос залишається босом

Якщо керівник переживає особисту кризу, йому справді може знадобитися час, щоб оговтатися. Іноді людина змінюється зовні, втрачає інтерес до звичних справ, стає менш організованою чи просто не справляється з колишнім темпом.

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Одначе є важливий нюанс, особисті труднощі не скасовують професійних ролей. На роботі керівник залишається керівником, а працівник — працівником, і якщо через його проблеми ви систематично отримуєте додаткове навантаження без відповідної оплати чи зміни обов’язків, це вже не просто питання дружньої підтримки. Тут особливо легко потрапити в пастку «Я ж не можу підвести друга». Проте допомога, яка поступово виснажує вас, перестає бути здоровою для обох сторін.

Кордони — не зрада

Коли начальник одночасно є другом, сказати йому правду значно складніше. Ви можете боятися, що розмова про роботу прозвучить як докір або що людина сприйме ваші слова особисто.

Найкраще розділити дві площини. Про його особисте життя говорити з позиції друга, якщо він готовий до цього, а робочі питання обговорювати як працівник із керівником. Наприклад, замість критики його поведінки варто говорити про конкретні наслідки, наприклад, обсяг роботи збільшився, частина обов’язків не відповідає вашій посаді, нинішня ситуація для вас більше не є сталою. Це не напад і не звинувачення, а чесне позначення власних меж.

Після такої розмови можна разом визначити, як перерозподілити завдання чи змінити робочий процес. Якщо керівнику справді потрібен час, варто також обговорити можливість відпустки чи іншого передбаченого компанією формату відпочинку.

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Підтримка може залишитися за межами офісу

Бути другом не означає бути безплатним рятувальником на роботі. Підтримати людину можна зовсім інакше. наприклад, написати, запросити на каву, допомогти з побутовими справами, розрядити ситуацію гумором або просто бути поруч.

Якщо стосунки достатньо близькі, можна делікатно запропонувати звернутися по професійну допомогу. Проте це також має залишатися пропозицією, а не черговим обов’язком друга.

Головне — не намагатися самостійно «виправити» людину, яка переживає складний період. Ви можете підтримати, але не зобов’язані брати на себе відповідальність за її відновлення.

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