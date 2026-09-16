Зрада у дружбі: чи потрібно давати другий шанс / © Credits

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Дружба може закінчитися не через велику сварку, іноді достатньо одного вчинку, після якого щось усередині безповоротно змінюється. Зрада, обман, порушення довіри чи ситуація, коли близька людина виявляється зовсім не такою, якою ми її уявляли, здатні залишити після себе довгий емоційний шлейф.

Проте минає час і разом із образою приходить сум. Ми починаємо згадувати спільні жарти, розмови до ночі, моменти, коли ця людина справді була поруч. І тоді виникає складне питання, якщо ви досі сумуєте за цією дружбою, можливо, варто спробувати її повернути, про це йдеться у матеріалі видання Woman and Home.

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Сумувати — не означає хотіти повернути

Це, мабуть, найважливіше, що варто зрозуміти. Ми можемо сумувати за людиною та водночас не хотіти знову впускати її у своє життя. Після завершення близьких стосунків мозок часто повертає нас до хороших спогадів. Ми згадуємо моменти близькості, підтримки та радості, і легко забуваємо, чому все закінчилося. Особливо якщо негативний досвід залишився у минулому, а позитивні моменти здаються яскравішими.

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Та сум за минулим не завжди означає, що його варто відновлювати. Іноді ми сумуємо за собою у тих стосунках. За періодом життя, коли було більше безтурботності, спільних планів, звичних дій та відчуття, що поруч є «своя» людина.

Тож перед тим, як написати колишній подрузі чи другові, варто запитати себе, чи сумуєте ви саме за цією людиною, чи ж за тим, що ваша дружба колись вам давала.

Зрада змінює сприйняття людини

Коли довіра руйнується, повернутися до попередньої точки часто неможливо. Навіть якщо конфлікт вирішено, всередині може залишатися питання: «А чи можу я знову тобі довіряти?». І це нормально.

Довіра не відновлюється одним «вибач». Вона повертається поступово, через послідовні вчинки, чесність, повагу до кордонів і готовність обох людей працювати над стосунками.

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Особливо важливо звертати увагу не лише на слова людини, яка вас образила, а й на її поведінку, наприклад, чи визнає вона свою відповідальність, чи розуміє, що саме завдало вам болю, чи намагається виправдати себе або перекласти провину та чи змінилася її поведінка з часом. Відповіді на ці запитання можуть сказати набагато більше, ніж будь-які обіцянки.

Прощення — не завжди повертатися

Є ще одна поширена пастка — думати, що якщо ви пробачили людині, то повинні знову стати близькими. Насправді це дві абсолютно різні речі. Пробачити — означає відпустити частину образи. Повернути дружбу — знову надати людині доступ до вашого життя. І друге зовсім не є обов’язковим наслідком першого.

Можна не тримати зла, щиро побажати людині щастя та водночас вирішити, що ваші дороги більше не мають перетинатися так близько, як раніше. Іноді саме дистанція стає найздоровішою формою завершення стосунків.

Другий шанс

Другий шанс не обов’язково означає повернення до колишньої близькості. Можна почати дуже обережно, наприклад з короткої розмови, нейтрального спілкування чи зустрічі без завищених очікувань. Головне — не намагатися одразу повернути те, що було.

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Після серйозної зради, дружбу, якщо вона взагалі можлива, доведеться фактично будувати заново. І цього разу вже з новими правилами та чіткішими кордонами. Не потрібно одразу розповідати людині все особисте, ділитися найпотаємнішим або поводитися так, ніби нічого не сталося. Дозвольте довірі формуватися поступово.

І найважливіше — не ігноруйте власні відчуття. Якщо після спілкування вам постійно тривожно, неприємно чи здається, що ви знову опиняєтеся у ситуації, яка колись вас травмувала, це важливий сигнал.

Іноді найкраще рішення — залишити все у минулому

Ми живемо у культурі, де примирення часто вважають ознакою зрілості, проте дорослість — не завжди про те, щоб відновити кожні стосунки. Іноді вона про здатність сказати: «Я більше не хочу цього у своєму житті».

Якщо людина неодноразово порушувала ваші кордони, маніпулювала вами, знецінювала ваші почуття чи повторювала ті самі вчинки після вибачень, то повернення може лише відкрити стару рану. Ви не зобов’язані давати третій, четвертий чи десятий шанс лише тому, що колись були близькими. Минуле може залишатися важливою частиною вашої історії, навіть якщо людина з нього більше не є частиною вашого сьогодення.

Дружба має термін придатності

Не вся дружба створена назавжди. Деякі люди приходять у наше життя на певний період, допомагають пережити конкретний етап, дарують важливий досвід, а потім дороги розходяться. Це не обов’язково робить минулі стосунки фальшивими. Ви можете щиро цінувати те хороше, що між вами було, та водночас визнавати, що сьогодні ця людина вам більше не підходить.

І, можливо, саме це є найздоровішим способом попрощатися, а саме, не перекреслювати минуле, але й не дозволяти йому визначати ваше майбутнє.

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