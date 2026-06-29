Психологи назвали один тип друга, який робить нас щасливішими: про нього зараз говорить весь інтернет

Психологи назвали один тип друга, який робить нас щасливішими / © Credits

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Дедалі більше людей ностальгують за простими, невимушеними стосунками, коли можна без довгих домовленостей зайти на чай, випити кави чи просто посидіти разом у тиші. У психології для цього навіть з’явився окремий термін — «doorbell friend» або «друг, який може просто подзвонити у двері», про це розповіло видання Real Simple. Це людина, якій не потрібні календарні запрошення, довгі переписування чи ідеально прибраний дім. Психологи наразі переконані, що саме такі дружні стосунки роблять нас щасливішими, допомагають боротися зі стресом і дарують відчуття справжньої близькості.

Хто такий «друг, який може просто подзвонити у двері»

За словами психологині Ніколь Андреолі, справа зовсім не у тому, як часто люди спілкуються. Головне — рівень довіри та психологічної безпеки. Такий друг не пише «Треба якось зустрітися», він каже: «Я був поруч і вирішив заскочити на хвилинку».

Це людина, поруч із якою не потрібно створювати ідеальну картинку життя. Не обов’язково прибирати квартиру, готувати вечерю чи розважати гостя. Як пояснює сімейна психотерапевтка Това Мінс, можна просто сісти разом на диван, мовчати, пити чай та почуватися абсолютно комфортно. Саме ця можливість бути недосконалими та залишатися прийнятими робить такі стосунки особливими.

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Водночас психологи наголошують, що подібна близькість не виникає за кілька місяців. Вона формується роками завдяки взаємній підтримці, довірі та постійній присутності одне у житті одного.

Чому нам так подобаються такі історії у кіно

Якщо цей формат дружби здається знайомим, то не випадково. Саме на ньому побудовано багато культових серіалів. Герої постійно заходять одне до одного без попередження, разом снідають, п’ють каву, виконують домашні справи чи просто проводять час без особливої причини.

Серед найвідоміших прикладів — «Друзі», де персонажі фактично живуть один в одного, а також «Золоті дівчата», «Сайнфелд», «Повний будинок», «Теорія великого вибуху» тощо.

Това також згадує серіал «Сексуальна освіта», де герої легко приходять один до одного додому, чесно говорять про свої почуття та безумовно підтримують друзів. Саме така щирість, на її думку, найбільше відгукується глядачам, адже кожен із нас прагне мати людей, поруч із якими можна бути собою.

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Вплив технологій

Сьогодні технології поступово змінюють навіть найміцніші дружні стосунки. Ніколь Андреолі вважає, що місце «друга, який може просто подзвонити у двері» дедалі частіше займає «FaceTime-друг» — людина, якій можна зателефонувати під час приготування вечері, прибирання чи інших повсякденних справ.

Такий формат теж підтримує емоційну близькість, хоча відбувається вже не за кухонним столом, а через екран смартфона. Цю тенденцію добре ілюструють сучасні серіали «Емілі в Парижі» та «І просто так…», де друзі залишаються близькими завдяки відеодзвінкам, листуванню та зустрічам у кафе, а не випадковим візитам додому.

Втім, популярність поняття «друга, який може просто подзвонити у двері» свідчить про те, що люди все більше сумують за живим, повсякденним спілкуванням.

Важливість таких друзів

Психологи наголошують, що близькі дружні стосунки — це не лише приємне дозвілля, а й вагомий фактор психічного здоров’я. Тривала соціальна ізоляція може негативно впливати на організм так само як викурювання приблизно 15 сигарет щодня.

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Коли людина знає, що має надійне коло підтримки, вона легше переживає стрес, краще справляється зі складними життєвими ситуаціями та рідше стикається з проявами тривожності й депресії.

Теорія прив’язаності пояснює це просто, адже ми природно шукаємо людей, поруч із якими відчуваємо безпеку. А теорія соціальної підтримки доводить, що будь-які труднощі здаються менш складними, коли ми знаємо, що не залишаємося з ними наодинці.

Менше самотності, більше внутрішнього спокою

Справжня дружба дарує ще одну важливу річ — відчуття приналежності. Коли можна бути собою без страху осуду чи необхідності відповідати чужим очікуванням, рівень самотності значно зменшується. Це дуже важливо у старшому віці, коли дружні стосунки часто стають рідкіснішими чи надто формальними.

Крім того, емоційно безпечні друзі допомагають заспокоїти нервову систему. Поруч із ними не потрібно постійно контролювати себе чи чекати критики. Саме тому такі стосунки стають природним захистом від стресу.

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Натомість токсична дружба, у якій є непередбачуваність, постійні претензії чи бажання всім догодити, навпаки підтримує організм у стані напруги.

Більше близькості у власному житті

Якщо у вас поки немає такого друга, психологи радять не чекати миттєвого результату. Близькість народжується поступово, наприклад, через прості спільні моменти. Можна частіше писати одне одному, запрошувати друзів у гості без особливого приводу, разом ходити за покупками, гуляти чи навіть виконувати звичайні побутові справи.

Не варто також недооцінювати знайомства із сусідами. Саме фізична близькість часто створює найбільше можливостей для спонтанних зустрічей та повертає відчуття живої спільноти, якого багатьом сьогодні бракує.

Водночас важливо пам’ятати про особисті кордони, бо справжня близькість ніколи не повинна перетворюватися на нав’язливість або порушення чужого простору.

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