Гості на прем’єрі фільму "Суперґьорл": Юрій Горбунов у білих шортах, Ірина Сопонару – у міні з лелітками

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У столичному кінотеатрі «Планета Кіно» відбувся допрем’єрний показ фантастичного екшну «Суперґьорл». Стрічка відкриває новий розділ у кіновсесвіті DC та розповідає історію однієї з найвідоміших супергероїнь.

Головною героїнею фільму стала Кара Зор-Ел — Суперґьорл, яка після тривалого життя осторонь людського світу змушена знову стати на захист тих, хто їй дорогий. Разом із несподіваною союзницею вона вирушає у небезпечну міжгалактичну подорож, де на неї чекають складні випробування, непрості рішення та боротьба за справедливість.

Режисером картини виступив Крейґ Ґіллеспі, відомий за фільмами «Круелла» та «Я, Тоня». Головну роль виконала зірка серіалу «Дім Дракона» Міллі Алкок.

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Міллі Алкок / © Associated Press

Також у стрічці зіграли Маттіас Шонартс, Ів Рідлі, Девід Крамгольц, Джейсон Момоа та Емілі Бічем. Автором музичного супроводу став композитор Рамін Джаваді, який створив саундтреки до культових серіалів «Гра престолів» і «Дім Дракона».

Нову супергеройську історію прийшли подивитися: телеведучий і кінопродюсер Юрій Горбунов, комікеси Ірина Сопонару та Катерина Нікітіна, режисери Антон Штука і Денис Тарасов, артист балету Freedom та балетмейстер Олексій Базела, акторки Катерина Вишнева, Анна Гуляєва, Тетяна Злова й Олександра Сорока, актори Олексій Нагрудний, Едуард Поляков, Роман Муленко та Ігор Гартман, футболіст «Динамо» Київ Денис Ігнатенко, співак LESAN, гімнастка Вікторія Онопрієнко та інші.

Фото: Олександр Демиденко

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