Гости на премьере фильма "Супергерл": Юрий Горбунов в белых шортах, Ирина Сопонару — в мини с пайетками

Реклама

В столичном кинотеатре «Планета Кино» состоялся допремьерный показ фантастического экшна «Супергерл». Фильм открывает новую главу в киновселенной DC и рассказывает историю одной из самых известных супергероинь.

Главной героиней фильма стала Кара Зор-Эл — Супергерл, которая после долгой жизни в стороне от человеческого мира вынуждена вновь встать на защиту тех, кто ей дорог. Вместе с неожиданной союзницей она отправляется в опасное межгалактическое путешествие, где ее ждут сложные испытания, непростые решения и борьба за справедливость.

Режиссером картины выступил Крейг Гиллеспи, известный по фильмам «Круэлла» и «Я, Тоня». Главную роль исполнила звезда сериала «Дом дракона» Милли Алкок.

Реклама

Милли Алкок / © Associated Press

Также в фильме снялись Маттиас Шонартс, Ив Ридли, Дэвид Крамгольц, Джейсон Момоа и Эмили Бичем. Автором музыкального сопровождения стал композитор Рамин Джавади, создавший саундтреки к культовым сериалам «Игра престолов» и «Дом дракона».

Посмотреть новую историю о супергероях пришли: телеведущий и кинопродюсер Юрий Горбунов, комики Ирина Сопонару и Екатерина Никитина, режиссеры Антон Штука и Денис Тарасов, артист балета Freedom и балетмейстер Алексей Базела, актрисы Екатерина Вишнева, Анна Гуляева, Татьяна Злова и Александра Сорока, актеры Алексей Нагрудный, Эдуард Поляков, Роман Муленко и Игорь Гартман, футболист «Динамо» (Киев) Денис Игнатенко, певец LESAN, гимнастка Виктория Оноприенко и другие.

Фото: Александр Демиденко

Новости партнеров