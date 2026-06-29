В пудровом платье и туфлях Louis Vuitton: Брижит Макрон встретила короля Таиланда в Париже

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в торжественной церемонии приветствия короля Таиланда Маха Вачиралонгкона и королевы Сутиды во внутреннем дворике Дома инвалидов в Париже.

Для официального мероприятия первая леди Франции выбрала нежный наряд в пастельных тонах. На ней было закрытое пудровое платье-футляр длины миди с круглым вырезом и рукавами три четверти. Талия наряда была украшена тонким поясом и декоративной пряжкой.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Супруга президента дополнила свой наряд замшевыми туфлями-лодочками пудрового цвета с заостренными металлическими носками и на высоких шпильках от своего любимого бренда Louis Vuitton.

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Из украшений Брижит выбрала широкий серебряный браслет на запястье, а также серебряное кольцо. Макрон дополнила образ объемным париком и макияжем смоки айс.

Напомним, супруги Макроны приветствовали короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна и королеву Сутиду, которые находятся во Франции с государственным визитом, приуроченным к 170-летию установления дипломатических отношений между Францией и Таиландом. Это стал первый официальный визит тайского монарха во Францию с 1960 года.

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