В изысканном платье с белым кружевом: Брижит Макрон произвела фурор своим элегантным образом на ужине в Версале

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон после завершения саммита G7 устроили в Версальском дворце торжественный ужин по случаю 250-летия независимости США и в честь давних отношений между Францией и Соединенными Штатами. На ужин прибыл президент США Дональд Трамп, которого супруги встречали у дворца.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Первая леди просто очаровала своим невероятным внешним видом. Для этого особого события она выбрала изысканный наряд. На Брижит было элегантное длинное черное платье прямого силуэта с длинными рукавами и разрезом сзади на юбке.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Главным акцентом наряда стало роскошное белое кружево, украшавшее лиф, плечи и один рукав.

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Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Свой наряд первая леди дополнила белыми туфлями с открытым носком на высоких шпильках и белым клатчем с фактурным узором.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Брижит сделала элегантную прическу с низким пучком, макияж смоки айс, уши украсила длинными серьгами с бриллиантами, а руки — кольцами.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Рядом с женой стоял Эммануэль Макрон в классическом черном костюме с белым нагрудным платком-паше, черном жилете и черном галстуке, которые он сочетал с черными туфлями.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в светло-сером костюме и с золотым цветком на рубашке появилась на экскурсии.

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