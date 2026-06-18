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В изысканном платье с белым кружевом: Брижит Макрон произвела фурор своим элегантным образом на ужине в Версале
Первая леди Франции в черно-белом наряде появилась на ужине в Версальском дворце.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон после завершения саммита G7 устроили в Версальском дворце торжественный ужин по случаю 250-летия независимости США и в честь давних отношений между Францией и Соединенными Штатами. На ужин прибыл президент США Дональд Трамп, которого супруги встречали у дворца.
Первая леди просто очаровала своим невероятным внешним видом. Для этого особого события она выбрала изысканный наряд. На Брижит было элегантное длинное черное платье прямого силуэта с длинными рукавами и разрезом сзади на юбке.
Главным акцентом наряда стало роскошное белое кружево, украшавшее лиф, плечи и один рукав.
Свой наряд первая леди дополнила белыми туфлями с открытым носком на высоких шпильках и белым клатчем с фактурным узором.
Брижит сделала элегантную прическу с низким пучком, макияж смоки айс, уши украсила длинными серьгами с бриллиантами, а руки — кольцами.
Рядом с женой стоял Эммануэль Макрон в классическом черном костюме с белым нагрудным платком-паше, черном жилете и черном галстуке, которые он сочетал с черными туфлями.
Напомним, Брижит Макрон в светло-сером костюме и с золотым цветком на рубашке появилась на экскурсии.