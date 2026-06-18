"Вонзили нам палец в глаз": экс-премьер Польши сделал резкое заявление об Украине

Матеуш Моравецкий / © Associated Press

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Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша должна продолжать военную помощь Украине, несмотря на конфликт вокруг названия украинского спецподразделения «имени Героев УПА». В то же время бывший премьер убежден, что подход Польши к отношениям с Киевом нужно изменить.

Об этом экс-глава польского правительства и вице-президент партии «Право и справедливость» (PiS) сообщил в интервью RMF 24.

Скандал из-за УПА — что заявил Моравецкий

«Я уважаю наших соседей, в том числе и тех, кто относится к нам крайне враждебно. В то же время, назвав воинскую часть именем "героев УПА", украинцы воткнули нам палец в глаз. Нельзя делать вид, что ничего не происходит», — отметил он.

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Несмотря на критику, политик отверг идею своего однопартийца Пшемыслава Чарнека о полной остановке помощи Украине как средства давления.

«Я не согласен с блокированием военной помощи. Я считаю, что лучше, чтобы в украинских танках погибали украинские солдаты, чем чтобы польские солдаты погибали в польских танках», — заявил Матеуш Моравецкий.

Политик также прокомментировал эффективность дискуссии относительно исторической памяти на международной арене.

«Мы очень многое выиграли. Я общаюсь с большим количеством представителей международного сообщества, с лидерами из Соединенных Штатов, из Европы. Часть из них узнала, что такое Волынско-Галицкая резня», — рассказал Моравецкий.

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Моравецкий также отметил, что в начале войны поддержка Украины была стратегической необходимостью, поскольку украинцы «защищаются от россиян, погибают за то, чтобы мы были немного безопаснее». Однако сейчас, по его мнению, Польша должна изменить свой подход к отношениям с Киевом. При этом политик добавил, что не собирается отказываться от украинского Ордена Ярослава Мудрого из-за этих разногласий.

Моравецкий пообещал, что и дальше будет активно выступать за изменения в польско-украинских отношениях, при этом раскритиковав действующее польское правительство за, как он считает, недостаточную решительность в диалоге с Киевом.

Скандал Украины и Польши из-за УПА — последние новости

Напомним, Польша ранее вызвала дипломатический скандал, решив забрать у Владимира Зеленского орден Белого Орла из-за того, что подразделение ВСУ получило название «имени героев УПА». Пока Варшава ожидает уступок от Киева, украинцы в соцсетях активно обсуждают эту ситуацию и призывают власти не поддаваться на шантаж.

Несмотря на это, Владимир Зеленский планирует принять участие в Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 25–26 июня в польском Гданьске. Визит состоится, несмотря на дипломатическое напряжение между странами из-за названия украинского спецподразделения «имени героев УПА».

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К слову, Виталий Портников заявлял, что исторический опыт Украины и Польши свидетельствует об опасности обострения разногласий между двумя народами, ведь это может приводить к потере государственности и усилению влияния Москвы.

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