Кандидатка в меры Кракова Марианна Шрайбер / © скриншот с видео

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Кандидат на пост мэра польского города Краков Марианна Шрайбер начала свою предвыборную кампанию по громкому политическому скандалу . В предвыборном ролике она снимает с кронштейна возле административного здания и выбрасывает флаги Украины и Европейского Союза в свалку.

Скандальную видеозапись она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

Детали предвыборного ролика

В этом предвыборном ролике, созданном с помощью технологий искусственного интеллекта, Марианна Шрайбер снимает украинский флаг с кронштейна возле административного здания и демонстративно бросает его вниз. Она также выбрасывает флаг Европейского Союза прямо в мусорный бак.

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В своем сообщении она заявляет: «Polskość to normalność» («польскость – это нормальность»). Шрайбер отмечает необходимость вернуть городу его польскую идентичность.

Биография Шрайбер и его политическая кампания

Широкую популярность в Польше Марианна Шрайбер приобрела в 2015 году после женитьбы на Лукаше Шрайбере, который тогда был влиятельным деятелем консервативной партии «Право и справедливость». Затем женщина начала активно развивать публичную карьеру, работала на телевидении и занималась общественной деятельностью. Известно также, что скандальная политика раньше выступала на ринге как бой смешанных единоборств ММА.

Вместо решения реальных проблем городского хозяйства блоггерша построила свою политическую программу исключительно на радикальном консерватизме и религиозных лозунгах. Главным обещанием Шрайбера является восстановление так называемой «польской нормальности» и очистка административных зданий от иностранной символики. Также кандидат в мэры планирует вернуть христианские символы в учебные заведения и защищать традиционные ценности.

«Польскость – это нормальность. Чтобы восстановить его, голосуйте за меня на предстоящих выборах», — заявляет кандидат в мэры.

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Эта политическая кампания разворачивается в Кракове – исторической столице объединенного польского государства с 11 по 16 век. Сегодня город остается важнейшим культурным и научным центром страны, а также ключевым транспортным и гуманитарным хабом для украинских беженцев.

Скандалы между Украиной и Польшей — последние новости

Антиукраинские лозунги остаются распространенной практикой среди многих польских политиков для повышения собственных рейтингов. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что Украина не сможет полностью решить комплекс существующих проблем в отношениях с Польшей.

По словам дипломата, Варшава использует свое право голоса в Европейском Союзе для выдвижения новых условий финансовой и оборонной поддержки нашей страны. Однако официальному Киеву важно научиться держать противоречия подобного рода под контролем, чтобы они не стали критическими.

Очередное обострение в отношениях возникло из-за вероятного намерения Варшавы лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Поводом к этому скандалу стало присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины имени героев УПА.

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