Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Getty Images

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На фоне углубления экономического кризиса и регулярных украинских ударов российские чиновники публично предупреждают кремлевского диктатора Владимира Путина о неизбежном социальном взрыве внутри страны-агрессорки. Представители власти открыто отмечают неэффективное руководство и колоссальные потери наиболее активной части населения на фронте.

Об этом пишет The Telegraph.

Критика власти и угроза коллапса

Депутат от Коммунистической партии Вячеслав Мархаев обвинил Кремль в коррупции, заявив, что страна оказалась на грани мощного социального взрыва. Политик считает, что вина за этот неизбежный хаос полностью ляжет на действующую российскую власть.

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«Время иллюзий истекло», — категорически заявил российский депутат во время своего публичного выступления.

Он предупредил, что Запад обязательно воспользуется этими социальными беспорядками для окончательного уничтожения остатков российской государственности. К этой критике присоединился и другой депутат Ренат Сулейманов, который в прошлом месяце призвал к скорейшему завершению боевых действий.

Недовольство действиями власти стремительно растет из-за масштабных отключений интернета, отсутствия успехов на фронте и ударов украинских беспилотников. Все это привело к тому, что уровень доверия россиян к своему президенту упал до рекордно низких 29%.

Экономический кризис и ультиматум Набиуллиной

Рост российской экономики практически остановился, а военные расходы достигли рекордных 46 процентов от общего государственного бюджета. По оценкам экономистов, почти каждый второй рубль из федеральной казны сейчас тратится исключительно на содержание армии.

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Ситуацию значительно усугубляют точные атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессоры. Из-за этих регулярных ударов переработка сырой нефти в России упала до самого низкого уровня за последние 16 лет.

Признаком серьезного кризиса стало загадочное отсутствие главы центрального банка Эльвиры Набиуллиной на ключевом экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Официальный Кремль заявил о ее болезни, однако независимые источники сообщают о серьезном конфликте главной экономистки с диктатором.

По данным инсайдеров, Набиуллина выдвинула Путину жесткий ультиматум по поводу недопустимости закрытия границ и введения военного положения. Источники утверждают, что она давно имеет частные оговорки по вторжению и сейчас планирует окончательно покинуть свой пост.

Когда закончится война в Украине — последние новости

Несмотря на требования российских элит прекратить боевые действия, серьезные мирные переговоры между Киевом и Москвой остаются недостижимыми. Западные журналисты назвали сценарий завершения конфликта чрезвычайно сложным процессом, который потребует болезненных компромиссов.

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Аналитики издания The Economist сравнивают будущий мирный договор с Версальским соглашением, однако отмечают существенные отличия. Они предполагают, что Россия вряд ли будет выплачивать репарации, а организаторы вторжения могут избежать международных судов.

В то же время, украинские специалисты считают, что заставить Кремль пойти на настоящие уступки сможет лишь тотальный крах российской экономики. Руководитель Центра общественной аналитики Валерий Клочок подчеркнул, что единственным реальным рычагом влияния на Москву остается экономическое давление . По его мнению, регулярные удары украинских дронов по нефтяной инфраструктуре уже критически отражаются на бюджете страны-агрессорки.

Аналитик убежден, что углубление топливного кризиса обязательно заставит половину верхушки Кремля сесть за стол переговоров. Это позволит заморозить конфликт по текущей линии фронта и остановить дальнейшее продвижение русских войск.

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