Уроки войны для Запада: украинская оборонка призывает Европу прятать предприятия

Украина распределяет производство оружия, чтобы не создавать «больших мишеней» / © Associated Press

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Из-за постоянной угрозы ракетных и дроновых ударов со стороны России украинские оружейные производители вынуждены отказаться от крупных заводов в пользу распределенного производства. Такой подход делает изготовление вооружения более дорогим и сложным, однако гарантирует выживание предприятий в условиях полномасштабной войны.

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на украинских чиновников и руководителей оборонных предприятий.

Разделенное производство и безопасность

Заместитель секретаря СНБО Украины Давид Алоян подчеркнул, что масштабы российской угрозы требуют от европейских союзников срочного изменения подходов. По его словам, некоторым западным государствам следует уже сейчас начинать прятать свои стратегические предприятия.

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Исполнительный директор компании Ark Robotics отметил, что их главная стратегия состоит в производстве деталей на совершенно разных площадках. Вместо создания одной крупной фабрики они создают несколько производственных локаций, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания врага.

"Это необходимо, но это не идеально", - объяснил руководитель предприятия.

Его компания имеет более 50 инженеров по всей Европе, включая команды разработчиков в украинской столице. Из-за колоссальных разрушений в Украине предприятие постепенно расширяет свое производство в других европейских странах.

Выживание заводов после ударов

Директор по развитию бизнеса компании Frontline Robotics Никита Рожков рассказал, что они полностью адаптировали свои процессы для выживания в случае потери любой из своих площадок. Фирма имеет штат из более чем 400 работников, которые разделены на множество команд в разных уголках страны.

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Некоторые крупные украинские производители беспилотников вынуждены работать на более чем 15 разных локациях одновременно. В то же время функционирование единого большого комплекса было бы гораздо более экономным и эффективным с точки зрения логистики.

Руководитель фирмы Himera Миша Рудоминский также подтвердил массовую практику разделения мощностей на мелкие локации. Многие компании разбивают свои линии на 10 или даже 15 небольших помещений, где работает всего несколько человек.

"Мы верим, что один из ключевых уроков из Украины состоит в том, что устойчивость не может зависеть от одного объекта, одного поставщика или одной локации", - подытожил руководитель Ark Robotics.

Западные страны нуждаются в изменениях

Западные аналитики и военные чиновники также предупреждают, что ракетная угроза с воздуха значительно выросла. Европейским армиям следует начинать рассредоточивать свои стратегические активы, хотя они не делали этого на протяжении многих десятилетий подряд.

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Заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе сэр Джон Стрингер подтвердил необходимость новых подходов. Опыт нашего государства ясно показывает, что полагаться на гигантские центры планирования воздушных операций больше нельзя.

«Это больше не жизнеспособно», — подчеркнул представитель Альянса.

Помимо производственных мощностей западные союзники внимательно изучают гибкую тактику применения украинской авиации. Постоянные перемещения боевых самолетов между разными аэродромами помогли спасти воздушные силы от полного уничтожения.

Напомним, что Украина сегодня играет ключевую роль в развитии современных подходов к применению беспилотных систем на поле боя. В США заявили, что отстают от Украины в вопросах производства и разработки дронов.

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