Боеприпас против укрытий

Реклама

Украинские защитники начали применять новый тип боеприпасов для тяжелых беспилотников, который может представлять серьезную угрозу для блиндажей и других укрытий российских войск.

Об этом пишет Forbes.

Как отмечает издание, в последнее время российская армия активно адаптировалась к угрозе со стороны украинских дронов. Для защиты личного состава и техники оккупанты обустраивали блиндажи, возводили укрытия, а дороги и важные объекты накрывали сетками, металлическими конструкциями и другими защитными сооружениями.

Реклама

Впрочем, новый украинский боеприпас разработан именно для того, чтобы поражать находящиеся под землей цели или за защитными перекрытиями цели.

По данным автора материала, бомба имеет заостренную крепкую носовую часть, которая позволяет проникать в грунт. Также конструкция оснащена взрывателем с задержкой, благодаря чему взрыв происходит уже после прохождения через защитный слой земли или укрытия.

Внешне боеприпас выглядит довольно простым, но его конструкция обеспечивает значительное разрушительное действие. По оценкам Forbes, бомба весом около 11 килограммов при сбросе с высоты может пробивать до 30 сантиметров плотного грунта или более метра мягкой земли.

Издание отмечает, что большинство полевых укрытий имеют перекрытие из древесины и слой земли сверху, защищающий от обломков и взрывной волны. Новый боеприпас способен преодолеть эту защиту и детонировать уже внутри или под укрытием.

Реклама

Особый интерес к разработке связан с тем, что она может снизить эффективность распространенных средств защиты от дронов. Большинство сеток, металлических конструкций и других барьеров создавались для противодействия FPV-дронам или обычным боеприпасам, сбрасываемым из беспилотников.

Кроме того, современные тяжелые дроны оснащаются системами точной наводки, что позволяет поражать даже движущиеся цели и повышает эффективность применения новых боеприпасов.

«Это вызывает особую обеспокоенность у россиян, поскольку Украина имеет решающее преимущество в тяжелых бомбардировщиках. По какой-то причине России еще не удалось развернуть собственные тяжелые бомбардировщики-дроны в больших масштабах, поэтому у нее нет ответа на украинские разработки. Каждый российский блиндаж и дорога теперь под угрозой этого дешевого разрушителя бункеров», — резюмирует автор публикации.

Ранее сообщалось, что в США заявили, что отстают от Украины в вопросах производства и разработки дронов.

Реклама

Мы ранее информировали, что немецкая компания Diehl Defence впервые публично представит новую модификацию системы противовоздушной обороны IRIS-T SLS Mk4, которую планируют передать Украине.

Новости партнеров