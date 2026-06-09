Сырский анонсировал оружие нового поколения: что изменится в ВСУ

Александр Сырский / © Александр Сырский

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В Украине утвердили Концепцию развития ракетных войск и артиллерии ВСУ до 2030 года.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Концепция развития ВСУ — что предлагает Сырский

По его словам, решение направлено на подготовку к предстоящим вызовам и внедрение новых технологий.

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«Ведя тяжелую войну сегодня, мы вместе должны формировать войско будущего. Развитие способностей, внедрение новых технологий и подготовка к будущим вызовам не менее важны, чем выполнение текущих боевых задач. Именно на это направлены наши стратегические решения», — заявил главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский отметил, что украинские артиллеристы воюют против численно большего врага и используют больше всего видов артсистем и снарядов в мире. В то же время, полномасштабная война изменила боевые действия, ведь сейчас значительно возросла роль дронов и управляемых авиабомб.

«Кому-то может показаться, что эпоха артиллерии проходит, однако опыт этой войны доказывает обратное. Артиллерия остается неотъемлемым элементом современного поля боя, а одним из ее ключевых преимуществ является способность оперативно реагировать на угрозы и изменения обстановки», — подчеркнул он.

По словам главнокомандующего, на эффективность войск влияет сильная зависимость от иностранных поставок, сложная логистика из-за груды различных систем, малая дальность некоторого оружия и нехватка артиллерийской разведки. Новый план учитывает эти проблемы и опыт.

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Согласно документу, основу оснащения украинских артиллерийских подразделений должны составлять образцы отечественного производства. Изношенные системы советских калибров, которые нельзя отремонтировать или обновить, будут постепенно выводить из использования.

В состав войск сохранит подразделения с самым современным иностранным вооружением и продолжат оптимизацию номенклатуры систем. Ключевым приоритетом является создание современной системы артиллерийской разведки.

Сырский добавил, что отдельно планируется развивать ракетное вооружение, чтобы глубоко бить в тыл врага. План предусматривает завершение разработки и запуска серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. Вместе с дронами они смогут поражать цели на расстоянии до 2000 км.

«Артиллерия была, есть и остается одним из ключевых факторов успеха на поле боя. Ее роль и значение трудно переоценить. В любых погодных условиях и независимо от характера местности она будет продолжать эффективно уничтожать противника и оставаться одним из главных факторов сдерживания вооруженной агрессии против Украины», — подытожил Александр Сырский.

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