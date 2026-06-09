Военные после СОЧ смогут подписать новые контракты: нардеп объяснил детали

Военные / © t.me/DeepStateUA

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В Украине готовится масштабная реформа системы военной службы. Министерство обороны разработало новую концепцию контрактов, которая предусматривает не только гибкие сроки и гарантированный отдых для бойцов, но и механизм возвращения в армию ранее ушедших в СОЧ.

Об этом в эфире программы Вечер.LIVE. заявил народный депутат от парламентской фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко.

Возвращение из СОЧ через новый контракт

По словам парламентария, ключевой особенностью обновленной системы станет возможность для военнослужащих, ранее самовольно оставивших воинские части (СОЧ), легально вернуться в ряды ВСУ. Они смогут подписать новые контракты и продлить службу на понятных и прозрачных условиях.

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Гибкие сроки и обязательный отдых

Новая модель военных контрактов призвана сделать службу более адаптивной. Среди основных новшеств:

гибкие сроки службы — отказ от жестких рамок в пользу вариативности контрактов;

гарантированный отдых — четко определенное и обеспеченное государством время для реабилитации и отдыха военных после завершения действия их соглашений.

«Официальная законодательная инициатива от Министерства обороны по этому вопросу должна поступить на рассмотрение Верховной Рады уже в ближайшее время», — подчеркнул Руслан Горбенко.

Что нужно для запуска реформы?

Несмотря на полную готовность концепции в профильном министерстве, внедрение новых правил напрямую связано с финансированием. Запуск этого механизма напрямую зависит от того, как быстро Верховная Рада примет необходимые изменения в государственный бюджет для обеспечения новых условий службы.

Напомним, военнослужащий, впервые ушедший в СОЧ, может законно избежать судимости и вернуться в службу. Военная адвокат Татьяна Козян объяснила, что для этого нужна добровольная явка, согласие командира и решение суда.

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