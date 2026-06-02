Даже когда есть отсрочка и бронь: кому все равно нужно пройти ВЛК и какие правила в 2026 году

Мобилизация продолжается

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, во время которой призыву подлежат военнообязанные граждане. Некоторые украинцы, имеющие бронь от мобилизации, все равно должны проходить военно-врачебную комиссию.

Согласно действующему законодательству отсрочка или бронь не всегда освобождают от обязанности прохождения медосмотра. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №76 от 27 января 2023 года, пишет sud.ua.

Кто обязан проходить ВЛК

В период военного состояния медицинское освидетельствование ВЛК проходят военнообязанные, получившие повестку или направление от ТЦК и СП, а также те, кто подлежит повторному осмотру после предварительных выводов по ограниченной пригодности. Отдельно осмотр проходят лица, заключающие контракт на прохождение военной службы.

Военнослужащие проходят ВЛК в случаях, когда нужно пересмотреть состояние их здоровья, в частности, после ранения или изменения медицинских показателей.

Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронь или отсрочка

Наличие бронирования или оформленной отсрочки означает, что военнообязанный не подлежит обязательному направлению на ВЛК в обычном порядке. В то же время существуют исключения, когда медицинское освидетельствование все же может потребоваться.

В частности, это касается случаев, когда лицо заключает контракт на военную службу или имеет действующие предварительные заключения ВЛК со статусом ограниченной пригодности без прохождения повторного осмотра. Также человек может пройти ВЛК по своему желанию, если хочет обновить свой медицинский статус.

Направление на ВЛК и его значение

Прохождение ВЛК всегда осуществляется только при наличии направления. Его выдают территориальные центры комплектования и социальной поддержки, центры рекрутинга ВСУ или командиры воинских частей в случае действующих военнослужащих.

Отдельно предусмотрена возможность получить электронное направление через приложение «Резерв+». В таком случае пользователь представляет запрос в сервисе, после чего документ формируется в электронном виде без необходимости личного обращения в ТЦК.

Давление со стороны ТЦК

Если человек имеет законное основание для брони, но ТЦК настаивает на медосмотре или выписывает штраф, необходимо предъявить выписку из приказа Минэкономики о бронировании. На сегодняшний день это главный документ, подтверждающий отсрочку.

Юристы предупреждают, что если человек подпишет направление на ВЛК, то он фактически соглашается с процедурой. Однако пока есть бронь, военнообязанный имеет право отказаться от прохождения медосмотра.

Штраф за непрохождение ВЛК при наличии брони можно обжаловать в суде. Юридическая практика показывает, что суды в таких случаях становятся на сторону гражданина, поскольку оснований для призыва и соответствующих этапов, в частности, медкомиссии, нет.

Напомним, Верховная Рада 27 мая приняла законопроект №15015, который изменяет правила привлечения иностранцев на контрактную службу в ВСУ. Теперь они и лица без гражданства будут обязаны проходить военно-врачебные комиссии (ВЛК).

