В СНБО сделали громкое заявление после массированного удара по Киеву

Атака на Киев. / © Associated Press

Реклама

Ночью армия агрессорки России массированно ударила по Киеву, убив не менее 4 человек. После атаки в СНБО заявили, что РФ ждет новая реальность.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, Российскую Федерацию ожидает новая реальность, ведь их фюрер Владимир Путин сам приближает войну к каждому российскому городу.

Реклама

«Жалкие россияне пока имеют преимущество в баллистике и это последнее, что у них есть. Ключевое здесь пока. Путин обстрелами наших городов все больше зовет войну к каждому русскому городу. Россия пылает и будет пылать больше. Иначе не будет», — подчеркнул представитель СНБО.

Атака на Киев — что известно

Ночью против 2 июня армия РФ нанесла массированный удар по Киеву. Последствия попаданий фиксируют во многих районах столицы: в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком.

По данным властей, по состоянию на 08:00 известно о четырех погибших. Почти 60 человек получили разные травмы. Среди пострадавших есть дети.

Впрочем, утром в Киеве снова произошли мощные взрывы . РФ атаковала столицу ракетами. По данным мониторов, россияне запустили «Цирконы».

Реклама

Новости партнеров