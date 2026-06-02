В РНБО зробили гучну заяву після масованого удару по Києву

Атака на Київ. / © Associated Press

Реклама

Вночі армія агресорки Росії масовано вдарила по Києву, вбивши щонайменше 4 людей. Після атаки в РНБО заявили, що на РФ чекає нова реальність.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, Російську Федерацію очікує нова реальність, адже їхній «фюрер» Володимир Путін сам наближає війну до «кожного російського міста».

Реклама

«Жалюгідні росіяни поки що мають перевагу в балістиці і це останнє, що вони мають. Ключове тут — поки що. Путін обстрілами наших міст все більше кличе війну до кожного російського міста. Росія палає і палатиме більше. Інакше не буде», — різко наголосив представник РНБО.

Атака на Київ — що відомо

Вночі проти 2 червня армія РФ завдала масованого удару по Києву. Наслідки влучань фіксують у багатьох районах столиці: у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому.

За даними влади, станом на 08:00 відомо про чотирьох загиблих. Майже 60 людей отримали різні травми. Серед потерпілих є діти.

Втім, зранку в Києві знову сталися потужні вибухи. РФ атакувала столицю ракетами. За даними моніторів, росіяни запустили «Циркони».

Реклама

Новини партнерів