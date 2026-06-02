ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2189
Час на прочитання
1 хв

В РНБО зробили гучну заяву після масованого удару по Києву

Після масованої нічної атаки на Київ у РНБО звернулися до Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Атака на Київ.

Атака на Київ. / © Associated Press

Вночі армія агресорки Росії масовано вдарила по Києву, вбивши щонайменше 4 людей. Після атаки в РНБО заявили, що на РФ чекає нова реальність.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, Російську Федерацію очікує нова реальність, адже їхній «фюрер» Володимир Путін сам наближає війну до «кожного російського міста».

«Жалюгідні росіяни поки що мають перевагу в балістиці і це останнє, що вони мають. Ключове тут — поки що. Путін обстрілами наших міст все більше кличе війну до кожного російського міста. Росія палає і палатиме більше. Інакше не буде», — різко наголосив представник РНБО.

Атака на Київ — що відомо

Вночі проти 2 червня армія РФ завдала масованого удару по Києву. Наслідки влучань фіксують у багатьох районах столиці: у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому.

За даними влади, станом на 08:00 відомо про чотирьох загиблих. Майже 60 людей отримали різні травми. Серед потерпілих є діти.

Втім, зранку в Києві знову сталися потужні вибухи. РФ атакувала столицю ракетами. За даними моніторів, росіяни запустили «Циркони».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie