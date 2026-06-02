РФ завдала удару, до якого довго готувалася: багато загиблих і поранених, масштабні руйнування — деталі
Вночі та зранку 2 червня армія РФ завдала потужного удару по Києву та низці обласних центрів. Росіяни вбили щонайменше десять осіб, запустивши понад 600 дронів і близькт 80 ракет.
Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
«Вночі росія завдала масованого удару по Україні, до якого так довго готувалася. 10 людей загинули.
Найбільший удар — по столиці. Є влучання у майже всіх районах міста. Під ударами — Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина та інші регіони», — наголосив політик.
У Києві загинули четверо людей, а понад пів сотні отримали поранення, серед них — діти. У столиці пошкоджено житлові будинки, поліклініку та об’єкти цивільної інфраструктури.
У Дніпропетровській області загинули шестеро людей, ще понад 35 — отримали поранення. Серед постраждалих — діти. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, підприємства, громадські об’єкти.
На Одещині росіяни вдарили по лікарні та пологовому відділенню. У момент атаки там перебували породіллі з немовлятами. Люди не постраждали.
«Росія вкотре цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, житлові квартали, лікарні та об’єкти, які не мають жодного військового значення», — наголосив він.