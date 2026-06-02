Росія вдарила по житловому кварталу в обласному центрі: у місті багато загиблих, сильні руйнування (фото)

© Олександр Ганжа

Реклама

Вночі проти 2 червня російські війська масовано атакували Дніпро. Зокрема, під прицілом опинився житловий квартал. Кількість загиблих зросла до шести осіб.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вночі армія РФ атакувала п’ять районів області ракетами і безпілотниками. Зокрема, під час обстрілу росіяни вдарили по житловому кварталі у Дніпрі. Зокрема, окупанти завдали повторного удару під час роботи підрозділів ДСНС. Загинув рятувальник.

Реклама

Що відомо про наслідки атаки

У місті частково зруйновані двоповерховий та чотириповерховий багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищені гаражі та автомобілі.

«Пошуково-рятувальна операція триває. Ймовірно, під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку перебувають люди», — повідомили у ДСНС.

Окрім того, у Дніпрі пошкоджень зазнала пожежно-рятувальна частина: вибуховою хвилею у будівлі вибито вікна.

Що відомо про жертв

За попередніми даними влади, станом на 07:30 у Дніпрі згинули шестеро людей, серед яких - один рятувальник.

Реклама

Окрім того, відомо про понад 30 поранених, зокрема стан 22-річного хлопця і 71-річної жінки важкий. До медзакладів шпиталізували 24 травмованих, а інші - будуть лікуватися вдома.

Новина доповнюється

Новини партнерів