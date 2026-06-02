3691
Масована комбінованова атака РФ на Київ та українські міста: головні новини ночі 2 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Атака РФ

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 2 червня 2026 року:

  • У Києві вже четверо загиблих і понад 50 постраждалих після масованої атаки РФ: пошкоджені будинки, поліклініка та дитсадки Читати далі –>

  • У Дніпрі після атаки росіян — п’ятеро загиблих і 25 поранених Читати далі –>

  • Харків зазнав комбінованої атаки РФ: 10 постраждалих Читати далі –>

  • У Сумах дрон РФ влучив у багатоповерхівку та приватний будинок: що відомо Читати далі –>

  • Запоріжжя під масованою атакою: по місту завдали щонайменше 20 ударів Читати далі –>

