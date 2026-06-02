ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

Запоріжжя під масованою атакою: по місту завдали щонайменше 20 ударів

У ніч проти 2 червня російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя. За попередніми даними, по обласному центру завдали щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російська армія влаштувала масовану атаку на Запоріжжя. Станом на цей час відомо про щонайменше 20 ударів по місту.

Про це повідомив начальник Іван Федоров.

«Запоріжжя перебуває під масованою ворожою атакою. На цю хвилину зафіксовано щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння по обласному центру. Інформація щодо руйнувань та травмованих встановлюється», — написав він.

Також Федоров опублікував у своєму Telegram-каналі заблюрене фото атаки на місто. Наразі інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували великий обласний центр України: виникла пожежа

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie