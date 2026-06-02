Запоріжжя під масованою атакою: по місту завдали щонайменше 20 ударів

Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російська армія влаштувала масовану атаку на Запоріжжя. Станом на цей час відомо про щонайменше 20 ударів по місту.

Про це повідомив начальник Іван Федоров.

«Запоріжжя перебуває під масованою ворожою атакою. На цю хвилину зафіксовано щонайменше 20 ударів із різних видів озброєння по обласному центру. Інформація щодо руйнувань та травмованих встановлюється», — написав він.

Також Федоров опублікував у своєму Telegram-каналі заблюрене фото атаки на місто. Наразі інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

