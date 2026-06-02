У Дніпрі збільшилася кількість жертв російської атаки: загинули четверо людей (фото)

Російська атака на Дніпро забрала життя чотирьох людей. Ще п’ятеро постраждалих перебувають у лікарнях, а в місті зафіксовані значні руйнування житлових будинків.

Атака на Дніпро

Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

У Дніпрі внаслідок чергової російської атаки загинули четверо людей. Ще п’ятеро дістали поранення та були госпіталізовані. За даними медиків, усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Через ворожий удар у місті частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Також пошкоджень зазнав чотириповерховий будинок, де зруйновано кілька квартир.

На місцях влучань працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

