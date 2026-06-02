- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 216
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі збільшилася кількість жертв російської атаки: загинули четверо людей (фото)
Російська атака на Дніпро забрала життя чотирьох людей. Ще п’ятеро постраждалих перебувають у лікарнях, а в місті зафіксовані значні руйнування житлових будинків.
У Дніпрі внаслідок чергової російської атаки загинули четверо людей. Ще п’ятеро дістали поранення та були госпіталізовані. За даними медиків, усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі збільшилася кількість жертв російської атаки: загинули четверо людей (3 фото)
Через ворожий удар у місті частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Також пошкоджень зазнав чотириповерховий будинок, де зруйновано кілька квартир.
На місцях влучань працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше росіяни атакували великий обласний центр України: виникла пожежа