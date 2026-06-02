В Днепре увеличилось количество жертв российской атаки: погибли четыре человека (фото)

Атака на Днепр

В Днепре в результате очередной российской атаки погибли четыре человека. Еще пятеро получили ранения и были госпитализированы. По данным медиков, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

Из-за вражеского удара в городе частично разрушен двухэтажный жилой дом. Также повреждения получил четырехэтажный дом, где разрушены несколько квартир.

На местах попаданий работают спасатели и экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

